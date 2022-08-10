Sudanlı general Hımidti: "Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı" - Son Dakika
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Sudanlı general Hımidti: "Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı"

10.08.2022 23:39
Sudanlı general Hımidti: "Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı"

Sudan geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, siyasi güçlerin, sivil bir hükümetin kurulması üzerinde anlaşmasını arzuladığını bildirdi.

Sudan geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, siyasi güçlerin, sivil bir hükümetin kurulması üzerinde anlaşmasını arzuladığını bildirdi.

Hımidti, başkent Hartum'da düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi güçlerin, geçiş dönemi kurumlarını tamamlayıp ve geçiş döneminin kalanını yönetecek sivil bir hükümetin kurulmasına imkan tanıyacak ulusal bir uzlaşmaya varmasını umuyoruz." dedi.

Hükümetin ne zaman kurulacağıyla ilgili bir soruya Hımidti, "Birçok girişim var. Bu konuda bir malumatımız yok. Müzakerelerin neticelenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hımidti, geri adım atmayacaklarını ve ülkenin güvene ulaşmasını istediklerini belirterek "Ülkenin istikrarı, siyaset sahnesinden ve hükümetten ayrılmamıza bağlı ise ülkemizi iktidarda kalmak uğruna kaybedemeyiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudanlı general Hımidti: 'Siyasi güçler ulusal uzlaşıya varmalı' - Son Dakika

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