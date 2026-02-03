Süleymanpaşa Kaymakamı Hastane Ziyareti - Son Dakika
Süleymanpaşa Kaymakamı Hastane Ziyareti

03.02.2026 09:27
Kaymakam Tunçer, Başhekim Tabakoğlu'nu ziyaret ederek sağlık hizmetleri hakkında sohbet etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tunçer ve Tabakoğlu bir süre sohbet etti.

Tabakoğlu, ziyaret için Tunçer'e teşekkür etti.

-NKÜ öğrencisi Kick Boks Üniligi Şampiyonası'ndan ikinci oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ğrencisi Altuğ Burak Atma, Kick Boks Ünilig Türkiye Şampiyonasında ikinci oldu.

Şampiyona, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca, geçen ay Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Şampiyonada, 92 üniversiteden 561 kadın ve erkek sporcu mücadele etti.

Hayrabolu Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Atma, şampiyondan ikincilik elde etti.

Marmaraereğlisi Kaymakamı Gürbüzerol'a ziyaret

Tekirdağ Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol'u ziyaret etti.

Onar ve Gürbüzerol makamda bir süre sohbet etti.

Ziyarette Onar'a, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tolga Atasever de eşlik etti.

Kaynak: AA

