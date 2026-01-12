Sultanbeyli'de İstinat Duvarı Çöktü

Sultanbeyli'de, istinat duvarının bir kısmı üzerine çöken park halindeki araçta hasar meydana geldi.

Battalgazi Mahallesi Rami Çıkmazı Sokak'ta bulunan istinat duvarı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Park halindeki aracın bir kısmı duvardan kopan parçaların altında kalarak hasar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda istinat duvarının zemininin boş olması nedeniyle toprak kayması riski tespit edildi.

Sokak ve duvarın çevresinde güvenlik önlemi alındı.