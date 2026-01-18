Sultanbeyli'de Kar Keyfi - Son Dakika
Sultanbeyli'de Kar Keyfi

18.01.2026 21:02
Aydos Ormanı'nda çocuklar kar yağışının tadını çıkararak eğlenceli anlar yaşadı.

İstanbul Sultanbeyli'de beyaza bürünen Aydos Ormanı'nda çocuklar karın keyfini çıkardı. Yarıyıl tatilinde doyasıya eğlenen çocukların oyunları sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Sultanbeyli'deki Aydos Ormanı beyaza büründü. Yarıyıl tatilinde kar yağışını fırsat bilen çocuklar, aileleriyle birlikte Aydos Ormanı'na akın etti. Kar topu oynayıp karda yuvarlanan minikler doyasıya eğlendi. Soğuk hava ve yoğun kar yağışından dolayı zaman zaman ufak kazalar yaşansa da çocukların eğlenceden vazgeçmediği görülürken, ortaya çıkan renkli ve eğlenceli anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

