Sultangazi'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul Sultangazi'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta Yayla Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Bu adres çevresinde operasyon yapmak üzere güvenlik önlemleri alan ekipler, bu sırada araçta bekleyen bir kişiyi şüphe üzerine kontrol etti.

Genel bilgi taramasında (GBT) kimliğinin K.İ. (21) olduğu belirlenen ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu ikamete düzenlenen operasyonda ise Z.K. (57), H.B. (36) ve İ.K. (34) yakalandı. Adresteki aramalarda 44 narkotik hap, bir miktar uyuşturucu emdirilmiş sigara, tabanca ve para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, K.İ, Z.K. ve H.B. serbest bırakıldı.