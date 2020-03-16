Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 26. hafta kapanış maçında Antalyaspor sahasında ağırladığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Amilton'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan'ın defans oyuncusunu geçtikten sonraki sert şutu az farkla üstten auta gitti.


72. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.


77. dakikada Mert Haklan Yandaş'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabare'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.


78. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan arka direğe ortasında gelişine de Souza vurdu. Bu futbolcunun sert şutu kalecide kaldı.


79. dakikada Hakan Özmert'in pasında sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Podolski'nin sert şutunu kaleci kurtardı.


81. dakikada Hakan Özmert'in ortasında Sivasporlu defans oyuncularının uzaklaştırdığı topu Kudrıashov, kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Veysel Sarı, ayağının içiyle kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


85. dakikada Goiano, Kudrıashov'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


90+2. dakikada Amilton'un uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Fredy'in şutunu Samassa ayaklarıyla çıkardı.


Stat: Antalya


Hakemler: Özgür Yankaya x, Mehmet Cem Hanoğlu x, Kamil Çetin x


Antalyaspor: Boffin xxx, Nazım Sangare xx, Veysel Sarı xxx, Celustka xx, Kudriashov xxx, Hakan Özmert xxx, Amilton xx, Fredy xx, Podolski xx (N'dinga dk. 93 ?), Sinan Gümüş xxx (Doğukan Sinik dk. 87 ?), Jahovic xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Gustavo Leschuk, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Chico, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sivasspor: Samassa x, Caner Osmanpaşa x, Appindangoye x, Uğur Çiftçi x, Marcelo Goiano x, Fatih Aksoy x (Domınges de Sozuza dk. 55 x), Hakan Arslan x, Emre Kılınç xx (Erdoğan Yeşilyurt dk. 66 x), Mert Hakan Yandaş x, Yasin Öztekin xx (Kone dk. 74 x), Yatabare xx


Yedekler: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Can Tuncer, Kone, Cofıe, Papp, Armın Derlek, Barış Yardımcı


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Veysel Sarı (dk. 81) (Antalyaspor)


Kırmızı kart: Goiano (dk. 85) (Sivaspor)


Sarı kartlar: Caner Osmanpaşa, Emre Kılınç (Sivasspor), Podolski (Antalyaspor) - ANTALYA

Hakan Özmert, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum
Süper Lig'in 26. haftasında sadece 14 gol atıldı Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti         
16:43
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti         
16:41
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu         
15:11
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı         
14:42
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 04:18:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Antalyaspor: 1- Sivasspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]