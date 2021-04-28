Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

28.04.2021 21:27
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Şener'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kerem'in sert şutu üstten auta çıktı.

70. dakikada Gedson Fernandes'in verdiği pasta Babel'in, ceza alanı dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşu kaleci Sehic güçlükle oyun alanına çeldi.

87. dakikada Babel'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutta kaleci Sehic'ten seken topa hareketlenen Emre Akbaba, altıpastan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada Babel'in pasında topu alan Ömer'in ceza sahasına girerek sol çaprazından yaptığı vuruş kaleci Sehic'in de müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Galatasaray: Fernando Muslera xx, Şener Özbayraklı xx (Martin Linnes dk. 68 x), Ryan Donk xx, Marcao, Ömer Bayram xx, Oghenekaro Etebo xx (Taylan Antalyalı dk. 46 xx), Gedson Fernandes xx, Emre Kılınç xx (Emre Akbaba dk. 46 xx), Kerem Aktürkoğlu xx (Radamel Falcao dk. 76 x), Halil Dervişoğlu xx, Mustafa Muhamed xx (Ryan Babel dk. 46 xx)

Yedekler: Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Barış Yardımcı xx (Volkan Fındıklı dk. 83 ?), Ahmet Çalık xx, Adil Demirbağ xx, Guilherme xx, Ismael Diomande xx (Musa Çağıran dk. 72 x), Amir Hadziahmetovic xx, Levan Shengelia xx (Zymer Bytyqi dk. 72), Amar Rahmanovic xx, Jesse Sekidika xx, Artem Kravets xx (Sokol Cikalleshi dk. 54 x)

Yedekler: Erten Ersu, Marko Jevtovic, İsmail Güven, Farouk Miya, Doğan Can Gölpek, Erdon Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Emre Akbaba (dk. 87) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Artem Kravets, Barış Yardımcı (Konyaspor)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Galatasaray: 1 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


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