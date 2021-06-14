Süper Vali Yazıcıoğlu'nun resmini görenler duygulandı - Son Dakika

Aydın- İzmir Otobanı üzerinde bir tırın arkasında sıra dışı kişiliği ile 'süper vali' olarak tanınan merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun fotoğrafını görenler duygulanırken, cep telefonlarının kameraları ile tırı görüntüledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde valilik görevlerini üstlenen, kişiliği ve görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, sıra dışı fikirleri ve enerjisi ile 'süper vali' olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Hayatı dizi-film olan Yazıcıoğlu'nu sevenler onun manevi hatıralarına sahip çıkmaya devam ediyor. 1989 yılında Aydın'a vali olarak atanan Yazıcıoğlu, Aydın'daki çalışmaları ile de kentteki vatandaşların gönlünde de ayrı bir yer edindi. Aydın-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın arkasında merhum vali Yazıcıoğlu'nun resmi ile 'unutmayacağız' yazısını gören Aydınlı vatandaşlar gördükleri manzara karşısında duygulandı. 18 yıl önce hayatını kaybeden Vali Yazıcıoğlu'nun resmini görenler cep telefonlarına sarıldı. Birçok vatandaş tırı görüntülemek için uğraşırken, kimileri de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, 2 Eylül 2003'te Eskişehir- Ankara Yolu üzerinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hastaneye kaldırılmış ve 8 Eylül 2003 tarihinde hayatını kaybetmişti. Vali Yazıcıoğlu'nun cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verilmişti. - AYDIN