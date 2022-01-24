Suriye'de görevli özel harekatçının kızına polisten doğum günü sürprizi - Son Dakika

Osmaniye'de yurt dışı görevinde olan özel harekatçının 8 yaşındaki kızı için polis sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de görev yapan özel harekat polisi Y.M'nin 8 yaşına giren kızı Ümmühan Mira Y. için üzerinde babasıyla olan fotoğrafı bulunan doğum günü pastası hazırlattı.

Karşısında polisleri gören Ümmühan Mira, pastanın üzerinde babasının fotoğrafını görünce gelen polislere sarılarak ağladı.

Pastasını kesen Ümmühan Mira Y, daha sonra ekip arabasına bindirilerek gezdirildi.