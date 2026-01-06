Suriye'de SDG ile Ordu Arasında Çatışma

(ANKARA) - Suriye ordusuna bağlı askeri güçler, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından gerçekleşirilen ve üç askerin yaralanmasıyla sonuçlanan çatışmaların ardından Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafir geçiş noktasını bariyerlerle kapattı.

Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri arasında SDG tarafından gerçekleştirilen dron saldırısının ardından çatışmalar yaşandı. Saha kaynaklarından alınan bilgilere göre, El Şuveylik ve Rasm El Harmal köylerindeki çatışmaların ardından askeri güçler, kontrol altındaki bölgeler ile SDG denetimindeki alanları birbirine bağlayan yolları kesti, Deyr Hafir geçişini de kapattı.

Sınır hattının kapatılması ile eş zamanlı olarak Suriye yerel basını tarafından paylaşılan ve Savunma Bakanlığı'na dayandırılan açıklamaya göre, SDG'ye ait dronlar, Deyr Hafir yakınlarındaki bir askeri polis kontrol noktasını hedef aldı. "SDG'nin Suriye'nin farklı bölgelerindeki ordu mevzilerine yönelik devam eden tırmanışının bir parçası olarak gerçekleştirildiği" belirtilen saldırıda, "üç Suriye askerinin yaralandığı ve iki askeri aracın kullanılamaz hale geldiği" bildirildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, "saldırıya uygun şekilde karşılık verileceğini" duyururken, "bölgede askeri alarm seviyesinin yükseltildiği ve keşif dronlarının uçuş yaptığı" ifade edildi.