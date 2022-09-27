Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika
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Elazığ'da komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

27.09.2022 17:04

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Elazığ'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Elazığ'daki komandolar, dualar eşliğinde görev yerlerine doğru yola çıktı.

İl Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, komandoları Suriye'ye görevine yolcu etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Komandoların görevlerini layıkıyla yapıp döneceklerini ifade eden Toraman, "Türkiye yurt içinde terörle mücadele etmenin yanında terörü kaynağında kurutmak için nerede olması gerekiyorsa oraya gitti." dedi.

Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisizleştirerek vazifesini en iyi şekilde yerine getirdiğini aktaran Toraman, şöyle konuştu:

"Silahlı Kuvvetlerimizin sınır ötesinde gerçekleştirdiği başarılı harekatlar neticesinde güvenli bölgeler oluşturuldu ve bu bölgeler kahraman jandarmalarımıza ve polislerimize emanet edildi. Onlar da bu bölgelerde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlıyor. Ama daha da önemlisi Türkiye Cumhuriyetinin sınırlarının ileri bekçisi oluyorlar. Onların varlıkları ve bu vazifeleri sayesinde biz de yurt içerisinde huzur, barış ve emniyet içerisinde yaşıyoruz."

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren de Türkiye Cumhuriyetinin birçok ülkede olduğu gibi Suriye'de de güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye, terörle mücadele ve sınırlarını korumaya devam ettiği belirtti.

Evren, "Ecdadımız geçmişte, içinde bulunduğumuz ortamdan çok daha zor ve ağır şartlarda milletimizin istiklalini koruyup bu cennet vatanı bize nasıl emanet ettiyse biz de bugün şanlı bayrağımızı göklerde ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacağız. Bu kutsal mücadeleyi inanıyoruz ki kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Müftüsü Selami Aydın, dua etti.

Törenin ardından aileleriyle vedalaşan Mehmetçik yola çıktı.

Törene, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, askerler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Elazığ, Suriye, Güncel, Son Dakika

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