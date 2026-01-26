Suriye, İsrail Anlaşması İddialarını Reddetti

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap İşleri Dairesi Direktörü Muhammed Ahmet, İsrail ile bir anlaşma yapıldığı iddialarını reddederek, Suriye'nin toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Ahmet, "İsrail ile Suriye topraklarının bir karışını bile teslim etme konusunda hiçbir anlaşma yapılmadı. İsrail'e Suriye'den bir karış toprağı bile vermeyeceğiz ve Suriye'nin her karışını geri alacağız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG'nin sözde özerk yönetimin Dışişlerinden sorumlu yetkililerinin İsrail'in müdahalesini talep ettiğine ilişkin iddialara da değinen Ahmet, "Düşman İsrail'i, Suriye'deki PKK örgütünün kurtarıcısı olarak arıyorlar. Tüm Suriye adına konuşuyorum, bu doğru değil." dedi.

Ahmet, "Şu ana kadar İsrail ile hiçbir anlaşmaya varılmadı." diyerek iddiaları bir kez daha yalanladı.