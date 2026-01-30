Suriye'nin Geleceği İçin Adalet Vurgusu - Son Dakika
Suriye'nin Geleceği İçin Adalet Vurgusu

30.01.2026 17:30
Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, bir yıl dönümünde adalet ve istikrar önceliğini vurguladı.

(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara, göreve başlamasının birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "ülkenin geleceğini köklü bir adalet ve istikrarla şekillendireceklerini" söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kaydetti:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı emanetini üstlenmemin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte Suriyelilerin her alandaki fedakarlıklarını ve sabrını anımsıyorum. Allah'tan bu güvene layık olmayı diliyorum. Geleceği, köklü bir adalet, kalıcı bir istikrar ve Suriye'ye statüsünü geri kazandıracak, evlatlarının hayallerini gerçekleştirecek kapsamlı bir kalkınma ile birlikte inşa ediyoruz."

Kaynak: ANKA

