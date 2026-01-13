Suriye Ordusu Fırat Batısında Takviye Güç Gönderiyor - Son Dakika
Suriye Ordusu Fırat Batısında Takviye Güç Gönderiyor

13.01.2026 17:18
Suriye ordusu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Batısı'na askeri takviye gönderiyor.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Fırat Nehri'nin batısında yer alan yerlere yakın bölgelere takviye güçler göndermeyi sürdürüyor.

Terör örgütünün hem Fırat Nehri'nin batısına yığınak yapması hem de kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e yönelik saldırılarda bu bölgeyi kullanması üzerine bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

Suriye ordusunun, Fırat Nehri'nin batısında yer alan ve YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgeleri askeri alan ilan etmesiyle birlikte bölgedeki hareketlilik arttı.

Ordu, Halep başta olmak üzere çevredeki birliklerden, terör örgütünün işgali altındaki bölgelere yakın yerlere asker ve mühimmat takviyesini bugün de sürdürdü.

Suriye ordusuna ait çok sayıda tank, zırhlı araç, çoklu roketatar ve ağır silah oluşan çok sayıda askeri konvoy, başta Meskene ve Deyr Hafir olmak üzere cephe hattına doğru hareket etti.

AA muhabirinin aktardığına göre, takviye birlikler terör örgütüyle temas hatlarına konuşlanmaya başladı.

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG/SDG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütünün bölgeye yığınak yapması ve Halep'e yönelik kamikaze İHA saldırılarını buralardan yapması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısındaki işgal altındaki yerleri askeri alan ilan ederek, tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
