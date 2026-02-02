Sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, AVM\'de kafeye daldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sultan K.'nin, alışveriş merkezinin otoparkında fren yerine gazına bastığı otomobil, kafeye girdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Salih Omurtak Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinde otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı.

FREN YERİNE GAZA BASINCA OLANLAR OLDU

Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı. Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi.

ARAÇ KAFEYE GİRDİ

Otomobilin çarptığı çay kazanın üzerine devrildiği 1 çalışan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.