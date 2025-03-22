Survivor\'da korkutan anlar: Dilimi hissetmiyorum

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025 yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Haftanın son dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya bir mücadele yaşadı. All Star ve Gönüllüler takımları, kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununu kazanmak için rodeo oyununda karşı karşıya geldi. Ancak oyun esnasında panik yaratan anlar yaşandı.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yarışmanın en dikkat çeken anlarından biri, Asena ve Pınar arasındaki karşılaşmada yaşandı. Rodeo oyununda denge kaybı yaşayan Pınar Saka talihsiz bir kaza geçirdi. Yüzünü sert bir şekilde çarpanPınar Saka büyük bir acı içinde çığlık atarak gözyaşlarına boğuldu. Pınar Saka'nın çaresiz halini gören oyun arkadaşları ve prodiksiyon ekibi hemen yardıma koştu. Sağlık ekipleri hızla müdahale ederek Pınar'ın durumunu kontrol etti. İlk muayenede ciddi bir sakatlık olmadığı belirtilirken, yarışmacının yüzünde hafif bir şişlik oluştuğu ekrana yansıdı.Pınar Saka'nın doktor muayenesi esnasında, "Çenemin ağrısından dilimi hissetmiyorum" dediği duyuldu.

Survivor'da kritik oyunun sonunda kazanan taraf Gönüllüler takımı oldu. Ada konseyinde adı en çok yazılan İsmail Balaban 4. eleme adayı oldu. Survivor All Star 2025'te heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ederken, Pınar Saka'nın sağlık durumu da yarışmacılar ve izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.