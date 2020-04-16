Susurluk'ta 231 litre kaçak alkol ve 360 kilo tütün ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde jandarma bir işyerine kaçak alkol ve kaçak tütün operasyonu düzenledi. Jandarma ekipleri işyerinde 231 litre kaçak alkol ve 360 kilo tütün,272 bin dolu makaron ve cinsel ürün ele geçirdi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Susurluk ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak alkol ve kaçak tütün ürünlerinin satışının yapıldığı tespit etti. Jandarma suç unsuru malzemelerin ele geçirilmesi maksadı ile adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.S. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan arama sonucunda;110 litre kaçak alkol, 61 litre etil alkol, 10 litre kaçak viski, 50 litre anason, 275 Kg. Kıyılmış açık tütün, 85 Kg. paket tütün, 54 bin boş makaron, 272 bin dolu makaron ve 188 Adet cinsel içerikli ürün, ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile hakkında adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR