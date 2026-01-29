Suudi Arabistan İrandan Saldırıya İzin Vermeyecek

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın hava sahası ve topraklarını İran'a karşı saldırı amacıyla kullandırmayacakları taahhüdünde bulundu.

Suudi Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Bin Selman salı günkü görüşmede, ne amaçla olursa olsun herhangi bir tarafın İran'a yönelik askeri harekat veya saldırı için Suudi Arabistan'ın hava sahasını ve topraklarını kullanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

İran'ın egemenliğine saygı gösterme taahhüdünü bir kez daha vurgulayan Bin Selman, bölgedeki güvenlik ve istikrarı artırmak üzere anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına verdikleri desteği belirtti.

