Tacizci Esnaf Tarafından Darbedildi

AVCILAR'da gittiği bir iş yerindeki kızı taciz ettiği öne sürülen kişiyi esnaf darbetti. Şüpheli gözaltına alıdı.

Olay, 24 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen kişi, çalışan kıza yönelik tacizde bulundu. Kızın bağırarak yardım istemesi üzerine esnaf iş yerine geldi. İş yerinden çıkarılarak darbedilen şüpheli gözaltına alındı.