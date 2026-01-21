Taiwan Boğazı'nda Ekonomik İşbirliği Artıyor

BEİJİNG, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Peng Qing'en, Taiwan'la ekonomik işbirliğinin güçlendirilip entegre kalkınmanın ilerletilmesinin, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki halkın ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

Peng çarşamba günkü basın toplantısında Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki 2025 yılı ticari performansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki toplam ticaret hacminin 314,3 milyar ABD dolarına ulaştığını söyleyen Peng, Çin anakarasından Taiwan'a yapılan ihracatın yüzde 11,2, Taiwan'dan yapılan ithalatınsa yüzde 6 arttığını belirtti.

Peng, 2025 yılında Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin uyguladığı kısıtlayıcı önlemlere rağmen Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki personel değişimlerinin önceki yıla göre yüzde 23,6 artışla 5,45 milyona ulaştığını vurguladı.

Taiwan sakinlerinin Çin anakarasını ziyaretlerinin önceki yıla göre yüzde 21,6 artarak 4,89 milyona yükseldiği kaydeden Peng, bu ziyaretçilerin 306.900'ünün anakarayı ilk kez ziyaret ettiğini ve genç ziyaretçi sayısının ise 1,68 milyonu geçtiğini ifade etti.

Peng 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030), Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik işbirliği ve entegre kalkınmanın bir üst seviyeye çıkarak, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki halka daha büyük faydalar sağlayacağını da söyledi.