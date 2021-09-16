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Taliban'ın kurduğu geçici hükümette ilk kriz patlak verdi! Başbakan ve bakan birbirine girdi - Son Dakika

Taliban'ın kurduğu geçici hükümette ilk kriz patlak verdi! Başbakan ve bakan birbirine girdi

16.09.2021 07:41

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Birader ve geçici hükümette "Mülteciler Bakanlığı vekilliğine" getirtilen Halil El-Rahman Hakkani'nin, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında tartıştığı iddia edildi.

BBC'nin üst düzey bir Taliban yetkilisine dayandırdığı haberine göre, cumhurbaşkanlığı sarayında yeni hükümetin oluşturulması ele alındı.

BİRADER, GEÇİCİ HÜKÜMETİN YAPISINDAN MEMNUN DEĞİL

Taliban'ın önde gelen liderlerinden olan ve geçici hükümette, başbakan yardımcılığına getirilen Birader, geçici hükümetin yapısından memnun değil. Birader, diplomasiye ağırlık verilmesini isterken geçici hükümette, Mülteciler Bakanlığı vekilliğine getirtilen Hakkani ve destekçileri ise Taliban'ın zaferi savaşla kazandığını savundu. Birader ve Hakkani, bu anlaşmazlık nedeniyle sert sözlerle tartıştı.

BİRADER, KANDAHAR'A GİTTİ

BBC'ye göre, ikilinin destekçileri, tartışma sırasında kavga ederken olayın ardından Birader Kabil'den ayrılarak Kandahar'a gitti.

YALANLAYABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

BBC'ye açıklama yapan kaynaklar, Kabil'e dönmesi beklenen Birader'in, kamera karşısına çıkıp bir tartışma yaşandığını yalanlayabileceğine dikkati çekti.

BİRADER'İN HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu gelişmenin ardından, Afgan sosyal medya hesaplarında bir süre kamuoyu karşısına çıkmayan Birader'in, hayatını kaybettiği yönünde iddialar yayıldı. Ancak Birader'in öldürüldüğü iddialarının hemen ardından Kabil'de 5 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile toplantıdan fotoğraf yayımlanmıştı.

ABDULGANİ BİRADER KİMDİR?

Birader, ABD ve diğer ülkelerle yürüttüğü diplomatik ilişkiler nedeniyle öne çıkmıştı. Bu nedenle geçici hükümete Birader'in öncülük etmesi bekleniyordu. Ancak Birader, Taliban geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan'ın yardımcılığına getirildi. Birader, eski hükümet döneminde savunma bakanı yardımcılığı görevini yürütüyordu.

ABD işgaliyle Taliban hükümetinin düşmesinden sonra grubun başlattığı saldırılarda Birader, önemli bir figür oldu. Taliban'ın 4 kurucusundan biri olan Birader, Taliban'ın kurucusu Molla Ömer'in en çok güvendiği kişilerden biri olarak kabul ediliyor. Birader'in Molla Ömer'in kız kardeşiyle evli olduğu ve Ömer'in kendisine "kardeş" anlamına gelen "Birader" unvanını verdiği belirtiliyor. Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçlerince yakalanan Birader, ABD ile sürdürülen barış görüşmelerine katkısı olacağı düşüncesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda, 2018'de serbest bırakıldı. ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasına Taliban adına Molla Birader imza atarken müzakerelerde birçok devlet adamıyla üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.Ocak 2019'dan bu yana Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında 3 Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşerek bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi oldu.

Birader, Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesinden kısa süre sonra diğer üst düzey grup üyeleriyle kameralar karşısına geçmiş, Afganistan'ı yönetirken izleyecekleri politikalara dair ilk basın açıklamasını yapmıştı. Birader, burada yaptığı açıklamada, Afganistan'ı kontrol altına alma hedefine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söylemişti.

HALİL EL-RAHMAN HAKKANİ KİMDİR?

Hakkani, Taliban'ın önemli kanatlarından olan Hakkani Grubu'na mensup. Pakistan-Afganistan sınırı boyunca Taliban'ın ekonomik ve askeri varlıklarını yöneten Hakkani Grubu, ülkedeki birçok bombalı eylemden sorumlu tutuluyor. Hakkani'nin yeğeni ve Hakkani grubunun lideri olan Siraceddin Hakkani de geçici hükümette "içişleri bakanı vekili" olmuştu.

Taliban'ın kurduğu geçici hükümette ilk kriz patlak verdi! Başbakan ve bakan birbirine girdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Başbakan, Taliban, Kabil, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Taliban'ın kurduğu geçici hükümette ilk kriz patlak verdi! Başbakan ve bakan birbirine girdi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taliban'ın kurduğu geçici hükümette ilk kriz patlak verdi! Başbakan ve bakan birbirine girdi - Son Dakika
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