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Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti - Son Dakika

Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti

04.07.2021 12:38

Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti Trabzon'un doğa harikası gözde turizm merkezlerinden Uzungöl, kısıtlamaların sona ermesinin ardından tatilci akınına uğradı.

Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti

TRABZON - Trabzon'un doğa harikası gözde turizm merkezlerinden Uzungöl, kısıtlamaların sona ermesinin ardından tatilci akınına uğradı.

Trabzon'un Çaykara İlçesi'nde bulunan gözde turizm merkezi Uzungöl, kısıtlamaların kalkmasının ardından tatilcilerin ilk durağı oldu. Doğayla iç içe tatil geçiren tatilciler temiz havanın tadını çıkardı. Pandemi kısıtlamaları kapsamında sessiz kalan Uzungöl, yasakların kalkmasıyla birlikte tatilcilerle dolmaya başladı. Muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan tabiat harikası, önümüzdeki günlerde yabancı turistlerinde yoğun bir şekilde gelmesiyle birlikte doluluk oranının yüzde yüzü bulması bekleniyor.

Murat Akyüz "Doluluk oranı yüzde yüze çıkacak"

Uzun süre evlerine kalan tatilciler Uzungöl'de eşsiz doğanın tadını çıkararak bol bol yürüyüş yaptı. Yeşilin hakim olduğu göl çevresindeki manzara tatilcileri mest etti.

Uzungöl'de turizm sektöründe yer alan Murat Akyuz, Pandemi döneminde de bir müşteri potansiyelimiz vardı. Yasakların kalkmasıyla birlikte hareketlilik yüzde 60-70 civarı çoğaldı. Dışardan gelen yabancı misafirlerimizde çoğaldı. Yerli misafirlerimizde çoğaldı. Dubai, Kuvvet, Ürdün ve Bahren'den gelen misafirlerimiz var. Bazı otellerde doluluk oranı yüzde 70-80'lere ulaştı. Bazı otellerin ise yüzde 50'lerde olduğu gözüküyor. Temmuz ayının 7'nden sonra rezervasyonlara bakıldığında Uzungöl'de çok yoğun bir müşteri potansiyeli oluşacağı gözüküyor. Doluluk oranının yüzde yüzlere çıkacağını söyleyebiliriz.

Yusuf Eroğlu, "Suidi Arabistan'ın kapalırı açması lazım"

Yasakların kalkmasıyla birlikte sezonun yeni yeni açılmaya başladığını belirten esnaf Yusuf Eroğlu, "Yerli turistler var. Ummanlılar ve Filistinliler var. Ama bizim işlerin daha iyi olabilmesi için Sudi Arabistan'ın mutlaka kapıları açması lazım. Türkler geliyor ama bizim istediğimiz iş yok. Umarım kapılar açılar ve bizde eski işlerimize kavuşuruz. Fiyatlar uygun, bir apart ta 5-6 kişi kalıp 600 TL ödüyordu. Bu sene de pandemi dolaysıyla 300-400 TL düşmüş durumda. Fiyatlar uygun ama işler açılınca normal fiyatlarına gelecektir. Yerli turistlerin ilgisinin olduğunu belirtebiliriz "ifadelerini kullandı

Sıddık Eren, "İlk kez Uzungöl'e geliyorum"

Batman'dan Uzungöl'e gelen Sıddık Eren, ilk kez Uzungöl'e geldiğini belirterek, "Uzungöl çok güzel ve ilk defa geldim ama bundan sonra her sene gelmeyi düşünüyorum. İki gün Ayder'de kaldık iki günde burada kalmayı düşünüyoruz. Fotoğraflarda görüldüğü gibi bir yer burası. Fiyatlarda uygun, güzel apartlar da var burada. İki yetişkin ve iki çocuk ile bir apart ta geceliği 250 TL'ye kaldı. Bakıldığında bir şey değil. Çok uygun olmasa da yeme içmede normal gibi ama konaklama daha ucuz"ifadelerini kullandı.

Kübra Ciritçi, "Sağlık çalışanlarını buraya davet ediyorum"

Kayseri'den Uzungöl'e gelen sağlık çalışanı Kübra Ciritçi, ilk kez Uzungöl'e geldiğini ve hayran kaldığını belirterek, "Sağlık çalışanı olduğum için ev ve iş arasında inanılmaz bunaldım. Arkadaşımla birlikte yalnız geldik. O kadar güzel bir yer ki anlatılır ve tarif edilir gibi değil. Kesinlikle burayı yaşamalılar, Bugün dördüncü günümüz ve sıkılırız mı diye düşündük Deniz'e gidiyoruz çünkü ama tarifsiz bir mutluluk. Doğa harikası her adamını ayrı ayrı fotoğrafladık. Telefonlarımız çökmek üzere. İnanın doymak mümkün değil. Sağlık çalışanlarını buraya davet ediyorum kesinlikle burayı görmeliler "dedi

"Fiyatlar uygun"

Uzungöl'deki fiyatlarla ilgilide değerlendirmede bulunan Ciretçi, "Açıkçası düşündüğüm gibi değil. Fiyatlar uygun. Hatta hep şunu söylüyorum burası Kayseri'de olsa acaba fiyatlar nasıl olurdu. Tur olarak geldik ve kişi başı bin 95 TL ödedik ama ben 5 bin TL'lik bir tatil yaptık diye düşünüyorum.

Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti
Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti
Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti
Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti
Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti

Türk Lirası, Uzungöl, Trabzon, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanmanın ardından tatilciler Uzungöl'e akın etti - Son Dakika


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