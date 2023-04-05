Tanınmış Diş Hekimi Gökhan Atakan: Yapay Zeka Hekimlerin Yerini Alabilir mi?

Diş Hekimi Gökhan Atakan, yapay zekânın diş hekimliği alanındaki yeri hakkında şunları söyledi: "Yapay zekâ sağlık alanında artık daha fazla kullanılıyor. Bunun bir örneği de 'ChatGPT' isimli dil modeli ile gerçekleştiriliyor. ChatGPT, diş hekimliği eğitimi ve tedavisi sürecinde, hastaların ve hekimlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamak için kullanılıyor. ChatGPT' nin sunduğu en büyük avantaj; diş hekimliği eğitiminde kullanılan klasik öğrenme yöntemlerinden farklı bir yaklaşım sunması. Bu yöntemle yapay zeka programları hastaların radyografilerinden tedavi planlaması sunabilecek ve öğrenmeyi daha interaktif hale getirebilecekler."

DİŞ HEKİMLİĞİ ALANINDAKİ ROLÜ GİDEREK ARTACAK

ChatGPT'nin büyük avantajlar sağladığını dile getiren Gökhan Atakan, "ChatGPT, diş hekimliği öğrencileri için bir öğretmen, mevcut diş hekimleri için bir kılavuz, hastalar için de bir danışman olarak hareket ediyor. Bu sayede diş hekimliği alanındaki bilgi ve tecrübelerin paylaşımı artırılıyor, daha doğru teşhisler konulabiliyor ve daha etkili tedaviler uygulanabiliyor. Gelecekte ChatGPT'nin diş hekimliği alanındaki rolü giderek artacak ve bu alanın gelişimine önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

DESTEKLEYİCİ BİR ARAÇ OLARAK KULLANILMALI

Buna rağmen yapay zekânın diş hekimliği alanında kullanımı hakkında bazı endişelerin bulunduğunu belirten Gökhan Atakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapay zekâ sistemleri, diş hekimliği gibi hassas bir alanda, özellikle hastaların mahremiyetini koruma konusunda etik sorunlar yaratabilir. Yine bazı özel durumlarda, doktorların verdiği kararların alınması gerekebilir. Bu nedenle, diş hekimleri yapay zekâ sistemlerini destekleyici bir araç olarak kullanmalı ve doğru kararları vermek için kendi uzmanlıklarına güvenmelidir. Diğer bir konu yapay zekânın insanlaşması. Bazı yapay zekâ sistemleri, insan benzeri kişilik özellikleri veya davranışları sergileyebilir. Bu durum, hastaların gerçek insanlarla mı yoksa yapay zekâ sistemleriyle mi etkileşimde olduğunu ayırt etmelerini zorlaştırabilir. Yapay zekâ, tedavi planını belirlerken kişisel faktörleri göz ardı edebilir ve hastalara zarar verebilir."