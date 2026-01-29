Tanrıkulu'dan Özbek'e Ziyaret

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki ziyarette Tanrıkulu'na, federasyon temsilcisi Fatih Hillez ile milli takım antrenörü Uğur Güngör eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Türk tekvandosunu yakından takip ettiğini, özellikle 2025 yılında milli sporcuların elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarılardan dolayı sporcuları ve federasyon başkanı Tanrıkulu'nu tebrik eden Özbek, Türkiye Tekvando Federasyonu ile iş birliği içerisinde olacaklarını ve tekvando branşına destek vereceklerini ifade etti.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu ise Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e Türk tekvandosuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu tür iş birliklerin sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.