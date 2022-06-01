Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı - Son Dakika
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Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı

01.06.2022 13:47
Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi tapu müdürlüğünde görev yapan S.Ş.(52), rüşvet aldığı suçlamasıyla yakalandı.

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesi tapu müdürlüğünde görev yapan S.Ş.(52), rüşvet aldığı suçlamasıyla yakalandı. Üzerinden seri numaraları alınmış 2 bin 400 TL çıkan S.Ş., tutuklandı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 23 Mayıs'ta Karakoyunlu ilçe Tapu Müdürlüğü'nde tapu intikal işlemlerinde görevli S.Ş.'nin rüşvet istediği ihbarıyla harekete geçti. Polis ekipleri, yapılan fiziki takip sonucu, S.Ş.'yi, tapu işlemlerini hızlandırmak için ismi açıklanmayan bir kişiden aldığı seri numaraları belirlenen 2 bin 400 TL ile suçüstü yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı
Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı
Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı
Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tapu görevlisi, seri numaraları alınmış rüşvet parasıyla yakalandı - Son Dakika


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