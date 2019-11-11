Tarihi Elektrik Fabrikası için destek istedi

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk birleşiminde konuşan Tunç Soyer, ihaleye girip 35 milyon TL'ye satın aldıkları Tarihi Elektrik Fabrikası'nın, satışının onaylanmadığını belirterek, AK Parti'li üyelerden destek istedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk oturumu tamamlandı. Birleşimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'ndan istifa eden AK Parti'li Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul'un yerlerine, yeni isimlerin seçimi için öneride bulunulması istendi. Ancak AK Parti, komisyon için isim önermedi. Bunun üzerine, CHP komisyona mevcut haliyle devam edilmesini istedi. CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, AK Parti'li meclis üyelerinin istifa etmelerini istemediğini, yaklaşık 8 aydır güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Kökkılıç, daha sonra istifa eden AK Parti'li 3 kişiye, yaptıkları çalışmalardan dolayı aldığı hediyeleri verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun mevcut 6 üyeyle devam etmesini meclis onayına sundu. Öneri, AK Parti'nin ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

'ALINGANLIK GÖSTERMEYİN'

Oturumda Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinin araç talebi de gündeme geldi. Akçakale Belediyesi'nin AK Parti'li Başkanı Mehmet Yalçınkaya 'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yazdığı mektup mecliste okundu. Akçakale Belediyesi'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında araç, gereç, ekipman ve personellerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine verdiğini, ilçelerine isabet eden havan, füze ve diğer mühimmatlardan dolayı sokak ve caddelerin temizliği ve onarımı için çeşitli taşıt ve iş makinelerine ihtiyaç duydukları belirtildi. Büyükşehir Belediyesi de İZBETON A.Ş.'nin demirbaş kayıtlarında bulunan 1 adet paletli ekskavatörün bedelsiz olarak hibe edilmesi için mecliste karar aldı. Oturumda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Fatih Taştan , okunan önergede yer alan bazı ifadeleri eleştirerek, şunları söyledi:

"Okunan metinde Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı mağduriyet varmış gibi görülüyor. Bu ifadelere dikkat edelim."

Bunun üzerine açıklama yapan Soyer, "Tüm gönlümüzle yanlarındayız. Gücümüz neye yetiyorsa destek olmak istiyoruz. AK Parti, CHP, MHP diye ayırmıyoruz. Alınganlık göstermeyin. Hassasiyetlerimiz ortak. Bununla ilgili yanlış anlamlar çıkarmak isteyenlere izin vermeyin lütfen" dedi.

TARİHİ BİNA İÇİN AK PARTİ'DEN DESTEK İSTEDİ

Oturumun dilek ve temenniler bölümünde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Alsancak'taki Tarihi Elektrik Fabrikası için AK Parti'li meclis üyelerinden destek istedi. Açılan ihaleye girerek fabrikayı 35 milyon TL'ye aldıklarını anımsatan Soyer, "Elektrik fabrikasını satın aldık ancak burası bize verilmedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 'ndan onay çıkmadı. Bakanlığa, Grand Plaza A.Ş. ile ihaleye girdiğimizi, isterlerse tüzel kişilik olarak kabul edebileceklerini söyledik. Bu bina çürüyor, burası İzmir'e ait bir bina. Biz orayı kamu menfaatine yönelik kullanmak istiyoruz. Buranın bize verilmesi geciktikçe tamiratı da çok zorlaşacak. Sizden rica ediyorum, lütfen destek veriniz. O binanın İzmir'e kazandırılması gerekiyor" dedi.

İZSU KIRSAL MAHALLELERİN SU TARİFELERİNİ DÜZENLEDİ

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından İZSU Genel Kurulu toplandı. Oturumda köyden mahalleye dönüştürülen yerleşim alanlarının su faturalarına yönelik düzenleme yapıldı. Daha önce Büyükşehir Yasası ile köyden mahalleye dönüştürülen 191 yerleşim yeri için metropol tarifesi uygulanması kararı alınmıştı. Su faturalarının yüksek gelmesi üzerine, daha önce düzenleme yapılarak 167 mahallenin yaşadığı mağduriyet giderildi. Merkez konumundaki 24 mahalle ise, kapsam dışında kaldı. İZSU, bu mahaller için de farklı bir çalışma yaptı. Buna göre 24 mahallede, su fiyatı kademesiz 1 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

AK PARTİ'DEN ÖZUSLU'YA JEST

İZSU Genel Kurulu'nun ardından AK Parti'li Meclis üyelerinden Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili CHP'li Mustafa Özuslu'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Hazırlanan pasta, oturumun sonunda salona getirildi. Özuslu, sürpriz karşısında sevincini gizleyemedi. 6"inci yaş günü kutlayan Özuslu, "18 yaşına bastım" dedi.