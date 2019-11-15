Son Dakika Haberleri: Tarihi eser kaçakçıları dinlenme tesisinde yakalandı
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Tarihi eser kaçakçıları dinlenme tesisinde yakalandı

6 saat önce

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi bir dinlenme tesisinde araç içerisindeyken gözaltına aldı.

Tarihi eser kaçakçıları dinlenme tesisinde yakalandı, System.String[]

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi bir dinlenme tesisinde araç içerisindeyken gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların Akşehir ilçesi Saray Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde olduğunu belirleyen ekipler şahısların bulunduğu araca operasyon düzenledi. Operasyonda M.S.A. (52), E.D. (31), E.G. (31), F.Y. (28) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda 16 gümüş ve bronz sikke, 3 küpe, 3 ok ucu, 2 kemer tokası, 2 ayna plakası, 1 bronz bilezik, 1 boncuk, 1 zincir ve 4 tarihi obje ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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