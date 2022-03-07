Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi - Son Dakika
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Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi

07.03.2022 17:00
Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi

Konya'da 8-12 Mart'ta gerçekleştirilecek 18. Konya Tarım Fuar'ına Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki olan TARNET çiftçinin girdi maliyetlerini düşüren teknolojileri, ATS ve ZİHA'ları ile katılıyor.

Konya'da 8-12 Mart'ta gerçekleştirilecek 18. Konya Tarım Fuar'ına Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji iştiraki olan TARNET çiftçinin girdi maliyetlerini düşüren teknolojileri, ATS ve ZİHA'ları ile katılıyor.

TARNET'ten yapılan yazılı açıklamada, Akıllı Traktör Sistemleri'nin (ATS) ve Zirai İnsansız Hava Aracı'nın (ZİHA) boy göstereceği fuarda, ZİHA'ların yoğun ilgi çekmesinin beklendiği belirtildi.

ATS'nin çiftçiler ile buluşarak satışa sunulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ZİHA'nın 2 ayrı modeli de ticari olarak ziyaretçiler ile buluşarak Konya'da bir ilk gerçekleştirilecek. Yakın dönemde tarım alanlarında üreticilerin sıklıkla kullanacağı bir ürün olan ZİHA teknolojisinin, Türkiye'de dünya ortalamasında üstünde kullanım istatistiklerine ulaşması hedefleniyor. Çeltik, pamuk, üzüm, çay, arpa, buğday, mısır, fındık ve meyve bahçelerinde, saha faaliyetlerine hizmet yöntemi ile başlayan ZİHA'lar, farklı ürünler içinde hazır hale getirildi."

ATS'nin ise Tarım Kredi Destekleri ile çiftçiye özel avantajlarla sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.

?Yabancı alım heyetlerinin ilgisini çeken Konya Tarım Fuarı'nın, TÜYAP Konya Fuarcılık ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Fuar, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), T.C. Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Pankobirlik, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya Şubesi, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi ve KOSGEB tarafından destekleniyor."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım Kredi Kooperatifleri, Konya Tarım Fuarı'na tarım teknolojileriyle geldi - Son Dakika


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