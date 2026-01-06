Tarım Toplantısında 2025 Hedefleri Görüşüldü

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 ekim, kasım ve aralık ayında yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, gıda güvenliği, bitkisel üretim ve bitki sağlığı uygulamaları, tarımsal desteklemeler, mera ıslah ve amenajman projeleri, hayvancılık desteklemeleri, hayvan hastalıkları ile mücadele programı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılama çalışmaları konuları görüşüldü.

Toplantının ardından 2026'da planlanan projeler ve hedefler değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile şube müdürleri katıldı.