Ekonomi

Tarım Ürünleri Fiyatları Yükseliyor

15.01.2026 10:19
Tarım-ÜFE Aralık 2025'te yıllık %36,01, aylık %3,06 arttı; yumuşak meyvelerde en yüksek artış.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 36,01, aylık yüzde 3,06 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,47 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,00 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,59 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 6,25 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 8,57 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 1,32 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3,59 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 125,68 artış ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 22,27 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Üretim, Finans, Aralık, Tarım

10:33
