Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak

Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak

21 dakika önce

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tanzim satış noktaları haricinde zincir marketlerde de tanzim satış ürünleri sevkiyatının başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BİM gibi ulusal market zincirlerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine de tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında ürün tedariki başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tanzim satışlarla ilgili açıklama yaptı .Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda yaşanan gıda, yaş meyve ve sebze fiyatlarındaki üretici ve tüketici aleyhine yaşanan spekülatif fiyat artışlarının devlet eliyle üretici ve tüketici lehine regüle edilmesi amacıyla Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun Gaziantep ve Trabzon başta olmak üzere Büyükşehir Belediyelerince belediye tanzim satış noktaları oluşturulmuştur.

"110 TANZİM SATIŞ NOKTASINA ÜRÜN TEDARİKİ"

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyeleri işbirliği halinde yürütülen bu proje kapsamında toplamda 110 tanzim satış noktasına ürün tedariki gerçekleştirilmiştir.

"9 ÇEŞİT ÜRÜN SEVKİYATI YAPILDI"

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ankara, Sakarya, Balıkesir, Konya, Kayseri, Antalya, İzmir, Kütahya ve Mersin Bölge Birliklerine bağlı 51 Kooperatif tarafından; Projenin başladığı 08.02.2019 tarihinden bu yana Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon Büyükşehir Belediyelerine Domates, Patates, Soğan, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık, Ispanak ve Elma olmak üzere 9 çeşit ürün sevkiyatı yapılmıştır.

"MİGROS, CARREFOURSA,101,ŞOK, VE BİM'DE ÜRÜN TEDARİKİ YAPILAMAYA BAŞLADI"

110 tanzim satış noktasının yanı sıra ayrıca Migros, Carrefoursa, A101, ŞOK ve BİM gibi ulusal market zincirlilerinin toplamda yaklaşık 16 bin şubesine tanzim satış kapsamında belirli ürün gruplarında Tarım Kredi Kooperatiflerince ürün tedariki yapılmaya başlanmıştır. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:13 Kaynak: AA

a101, MİGROS TİC. A.Ş., Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haber Global'de Spiker Erhan Ertürk, Yayına Sarhoş Çıktı Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı "CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım Şırnak'ta Teröristlerin EYP'li Tuzağında Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 13:34:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son Dakika! Bakan Pakdemirli Duyurdu: Tanzim Satış Ürünleri Zincir Marketlerde de Satılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]