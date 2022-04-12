Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi - Son Dakika
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Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi

12.04.2022 12:46
Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi

IĞDIR'da tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ (33), toprağa verildi.

IĞDIR'da tarlada silahla vurulmuş cesetleri bulunan besiciler Kemal Kara (34) ile Yaşar Karadağ (33), toprağa verildi.

Olay, dün Merkeze bağlı Halfeli beldesi yakınlarında meydana geldi. Bölgeden geçen kişi, Yaşar Karadağ'a ait tarlada 2 kişinin cesediyle karşılaşınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, ölenleri beldede besicilik yapan Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kara ve Karadağ'ın cansız bedenleri Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Kemal Kara'nın cenazesi sabah, Yaşar Karadağ'ın cenazesi ise öğle saatlerinde belde mezarlığında yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi. Definler sırasında jandarma, mezarlıkta ve köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 1 kişinin ifadesi alınırken, şu ana kadar herhangi bir gözaltının olmadığı bildirildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi
Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi
Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi
Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi
Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi
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Yaşar Karadağ, Kemal Kara, Karadağ, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tarlada silahlı vurulmuş cesetleri bulunan 2 besici toprağa verildi - Son Dakika


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