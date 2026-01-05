Tarsus'ta Trajik Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Tarsus'ta Trajik Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

05.01.2026 12:39
Uzman çavuşu karşılamak için yola çıkan Hacı Mehmet ve gelini Handenur Sümbül, kaza sonucu hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, uzman çavuş oğlunu karşılamaya giderken kullandığı hafif ticari aracın otoyol köprüsünden uçması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Sümbül (60) ile gelini Handenur Sümbül (31), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Pozantı Otoyolu Karayayla mevkisinde meydana geldi. Uzman çavuş olan oğlu Hakkı Sümbül'ü karşılamak için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden, Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na giden Hacı Mehmet Sümbül yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp otoyol köprüsünden uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Hacı Mehmet Sümbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtaki Hacı Mehmet Sümbül'ün gelini Handenur Sümbül, Mehmet Hüseyin Sümbül, Zehra Sümbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Handenur Sümbül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hacı Mehmet ve Handenur Sümbül'ün cansız bedenleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp Düziçi Asri Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Haber-Kamera: Kamil ŞEKER/DÜZİÇİ(Osmaniye),

Kaynak: DHA

19:10
