Tartışmalı sahra hastanesi kurulduğu öne sürülen alanda 'Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı' düzenlenecek (2) - Son Dakika

'BU MİLLETİ KANDIRMAKTIR'

? Adana'da Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinin başlarında 'Sahra Hastanesi' olarak düzenlediğini duyurduğu fuar alanında, 19-22 Kasım tarihleri arasında Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı'nın açılacağı açıklaması tepki gördü. Ahmet Efe El isimli vatandaş, "Milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Böyle bir hareketin yapılması, Adana halkına yapılan bir saygısızlıktır. Aslında orası hastane bile değil. Oranın hastane olabilmesi için gerekli malzemelerin olması gerekiyor. Orada hiçbir şey yok, sadece kabinler var. Adana halkı bunun farkına vardı. Orası ya hastane olarak kalmalıdır ya da fuar alanı" dedi. Bülent Gürsoy isimli başka bir vatandaş ise fuar alanında kurulanın Sahra Hastanesi olmadığını, sadece bir görüntüden ibaret olduğunu söyleyerek, "Bu sadece milleti kandırmaktır" dedi.