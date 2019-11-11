"Taş, Kağıt, Makas" sergisi 13 Kasım'da açılacak

Ressam Kadir Arslan ile Sinan Dağ'ın eserlerinden oluşan "Taş, Kağıt, Makas" adlı sergi, 13 Kasım'da F Sanat Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, aynı oyun parkında oyun oynayan iki çocuğun hikayesinde, en sevdikleri oyun olan taş kağıt makastan yola çıkılarak hazırlanan sergi, 30 Kasım'a kadar görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, sanat hayatına, resim başta olmak üzere disiplinler arası plastik sanatlar alanında verdiği eserler ile devam eden, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı birçok tabiat müzesinin kurulumunda, Ankapark projesinin sanat ekibinde ve özel sektörde görevler alan Sinan Dağ, resimlerinde yüzlerce farklı karakterin hikayelerinin yer aldığını ifade etti.

Dağ, resimlerinde çizdiği karakterlerin popüler kültürden uzak sade ve basit yaşam tarzını benimsediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben sadece bu karakterleri en mahrem yer olan anılarından, anılarımdan alıp farklı yüzeylerle buluşturdum. Fakat belirtmeliyim ki, tüm portrelerimde kullandığım imge ve işaretler olayların zaman ve mekan bağlantısını kurmamızda bize yardımcı olurken, aynı zamanda karakterlere anlamlar yükleyip sorular sordurmaya da yol açmaktadır. Portrelerin mottosu, belki de zaman ve yerin derince sorgulanmasının arkasında doğa ve ilkel benliğe duyulan özlemdir."

Çukurova Üniversitesi'nin resim bölümünden mezun olan ve 2009'dan bu yana İstanbul'daki atölyesinde çalışmalarını sürdüren Kadir Arslan ise kendisine sanat dışındaki her olgunun gelir geçer bir şey olarak göründüğünü söyleyerek, "Fakat sanat kökü binlerce yıl önceye dayanır ve yolu sonsuza kadar sürer. Mükemmel bir özgürlük alanı ve ifade yöntemidir." ifadesini kullandı.