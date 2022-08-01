Son Dakika Ankapark Haberleri

19:49 İyi Parti Ankapark İçin 'Dinozorlar' Videosu Hazırladı: "Günümüz Dinozorları Meteorla Değil Sandıkla Gidecekler" İYİ Parti Gençlik Kolları, Ankapark sürecinin anlatıldığı ‘Dinozorlar’ başlıklı video hazırladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de paylaştığı videoda, “Dinozorlar, bundan milyonlarca yıl… Pardon. Milyarlarca dolar önce yeniden ortaya çıktılar. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsalar da çevrelerine hükmettiklerini ve devirlerinin bitmeyeceğini düşünseler de günümüz dinozorları meteorla değil sandıkla gidecekler” denildi.

19:14 Ankapark Süreci Bilgilendirme Kitapçığı Online Ortamda Yayınlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 801 milyon dolara mal olan ve üç yıl süren hukuk mücadelesinin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK’la ilgili bir kitapçık hazırladı. Yapım süreçlerinden mahkeme süreçlerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinin fesih hakkı kullandığı duruşma tutanaklarından tedbir kararlarına kadar tüm süreci A’dan Z’ye anlatan kitapçık online formatta yayınlandı.

16:37 Ankapark'ı İnceleyen CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı: "Altını Kalın Harflerle Çizelim, Böylesi Büyük Bir İsrafın Adı Hırsızlıktır" CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve beraberindeki CHP heyeti Ankapark’ta incelemelerde bulundu. İncelemeler sonrasında konuşan Akıllı, “Kentlerimize ihaneti bir çalışma prensibi haline getiren bu iktidar nasıl belediyeleri kaybettiyse bu anlayışından ötürü ilk seçimde iktidarı da kaybedecektir. Altını kalın harflerle çizelim, böylesi büyük bir israfın adı hırsızlıktır. Halka karşı işlenmiş tüm hukuksuzluklarınız gibi buradaki yağma ve talan içinde halka hesap vereceksiniz” dedi.

18:09 Meral Akşener: "Ayçiçeğinde Sulu Tarımda 13,6, Kuru Tarımda 16,6 Fiyat Açıklanmalıdır" İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener, Kırklareli Büyükkarıştıran’da; partisinin yüzde 20 kar oranı koyarak yaptığı hesaba göre ayçiçeğinde kuru tarımda 16,6 TL, sulu tarımda 13,6 TL fiyat açıklanması gerektiğini söyledi. Akşener, “Bunun takipçisi olacağız. Tarım Bakanlığı'na tarımla ilgisi olmayanları atayan bu zihniyet, Ulusal Süt Konseyi denilen gruba hayatında ineği olmamış insanları atayan bu zihniyeti en kısa sürede el ele verip attaya göndermek bizim görevimizdir” dedi.

17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanarak yapılan Ankapark'ın çürümesiyle ilgili adım atıyor. "Biz adeta kıvrandık, yalvardık, 'burası çürüyor' diye. Ama sonuç alamadık." diyen Yavaş, hasar tespit çalışmalarından sonra Adalet Bakanlığı hakkında tazminat davası açacaklarını belirtti.

17:09 Mansur Yavaş, Ankapark'taki Zarara İlişkin Adalet Bakanlığı'na Tazminat Davası Açacaklarını Söyledi: "Burada Çok Çok Ağır Kusur Vardır" Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’ın belediyeye devrini geciktiren yargı kararlar ile ilgili Adalet Bakanlığı aleyhine tazminat davası açacaklarını söyledi. Yavaş, “Bu geçen üç yıl içerisinde kim sorumlu? Çünkü ben Adalet Bakanlığı’na tazminat davası açmayı planlıyorum. Hakimlere biliyorsunuz tazminat davası açılamıyor. Burada çok çok ağır bir kusur vardır. Bu tespitler yapıldıktan sonra Adalet Bakanlığı’na tazminat davası açacağız” dedi. Yavaş, Ankapark’la ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iki kez bilgi notu ilettiğini; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de görüştüğü ve “Çürütüyorsunuz, bir şeyler yapın” dediğini aktardı. Yavaş, Ankapark’taki zararın üstüne gitmelerinin engellenmeye çalışıldığını “Diyorlar ki ‘Soruşturmayın.’ Biz bu mesajı alıyoruz ama Ankara halkının hakkını koruyacağız. Hiç kimseden çekinmiyoruz” dedi.

16:48 Ulusal Medya Temsilcilerine Ankapark süreci anlatıldı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın kuruluşlarının temsilcileri, haber müdürleri ve köşe yazarlarına, 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından ABB'ye devredilen ANKAPARK sürecini anlattı.

15:35 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, ANKAPARK ile ilgili önceliklerini anlattı Açıklaması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANKAPARK ile ilgili önceliklerinin alanı güvenli hale getirip ot ve peyzaj temizliği yapmak olduğunu belirterek, "Amacımız buranın yok olmasını engellemek ve bir an önce halka ücretsiz olarak açmaktır.

15:35 Başkan Yavaş: Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacağız ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için açtıkları tahliye davasında mahkemelerin sürekli görevsizlik kararı vererek dosyayı sürüncemede bıraktıklarını söyledi.

13:41 CHP'li Gök, Bakan Kurum'un Çamlıdere'de Açılışına Katıldığı Oteli Sordu: "Otelin Çed Süreci Tamamlanmış Mıdır? CHP Ankara Milletvekili Levent Gök; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un önceki gün Ankara Çamlıdere’de açılışına katıldığı termal otelin ÇED sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını sordu. Gök, “ÇED raporunun alınmadığı iddia edilmektedir. Ankaralıların içme suyu ihtiyacının giderildiği bir havzada yapılan otelden bahsediyoruz. Bu otelin ÇED süreci tamamlanmış mıdır? Tamamlandıysa belgesini kamuoyuyla paylaşır mısınız? Eğer ÇED süreci tamamlanmamışsa yapımına nasıl izin verildiğini açıklar mısınız? ÇED alınmadan bu otel hayata geçirmişse sorumluluğunuzun gereğini yerine getirecek misiniz” dedi.

16:45 Tmmob: "Ankapark AKP İktidarının Başkente İhaneti ve Kamu Kaynaklarının Nasıl İsraf Edildiğinin Temsilidir" Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı meslek örgütleri, Ankapark’ta yaptıkları incelemenin ardından “Atatürk Orman Çiftliği alanında Atatürk’ün şartlı bağışına, vasiyetine ve hukuka aykırı yapılan Ankapark’ta gördüğümüz, Gökçek’in ve AKP iktidarının yerel yönetimlerdeki vizyonsuzluğu, Başkent’e ihaneti ve kamu kaynaklarının nasıl israf edildiğinin temsilidir” açıklaması yaptı.

15:50 Özel: "Bu Cemaat Yurtlarının Yoksulluktan İstifade Ederek Öğrencilere Yaptığı Baskı Yeter! Cumhuriyet Yurtlarını İnşa Edeceğiz" CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanlarının başta şiddet olmak üzere sorunlarının çözülmesi amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmaları ile ilgili konuştu. Gereken 200 milletvekiline az sayı kaldığını ifade eden Özel, “15 belki 20 milletvekilinin daha toplantıya katılması akışı tamamen değiştirebilir” dedi. Üniversitelilerin sorunlarına da değinen Özel, ikinci öğretimlerden katkı payı alınmasına tepki gösterdi. Özel, yurt yetersizliği nedeniyle öğrencilerin cemaat yurtlarına mecbur bırakıldığını söyleyerek, “Su akar, cemaat yurdunu bulur. Cumhuriyet yurtlarını inşa edeceğiz. Bu cemaat yurtlarının yoksulluktan istifade ederek öğrencilere yaptığı baskı yeter artık” dedi.

02:52 Murat Köse: "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız" Murat Köse: "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız" Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse ve AK Partili Meclis üyeleri, 18 Temmuzda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ANKAPARK'ta basın...

17:54 Ankara Büyükşehir'in Web Sayfasında Ankapark Bilgilendirme Sayfası Oluşturuldu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda ANKAPARK’ın mahkeme kararıyla ABB’ye devredilmesinin ardından hukuki süreç başta olmak üzere tema park için yapılan tüm harcamaları anlatan bilgilendirme sayfası oluşturdu. Vatandaşlar ABB’nin resmi internet sayfasından ANKAPARK hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilecek.

17:05 CHP'li Akdoğan Ankapark'ı Gezdi ve Eline Aldığı İki Dinozor Oyuncağı ile Gökçek ve Köse'yi Eleştirdi CHP PM üyesi Umut Akdoğan, Ankapark’ta inceleme yaptıktan sonra eline iki dinozor oyuncağı alarak eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi eleştirdi. Akdoğan, “Ankara’nın bağları, büklüm büklüm yolları, o kadar çok suç işlemişler ki en sonunda kaldıracaklar kolları. Burası hak ettiği değere kavuşacak. Ankara’nın diğer ilçeleri hak ettiği değere kavuşacak” dedi. Akdoğan, Ankapark’ın Cumhurbaşkanlığı’ndan göründüğünü belirterek, “Cumhurbaşkanlığı'nın birçok camı penceresi burayı görüyor sayın Cumhurbaşkanı oraya çıksın oradan bir buraya baksın diye tavsiye ediyorum” dedi.

15:01 CHP'li Torun'dan, Bakan Kurum'a Ankapark Yanıtı: "Ankara'ya İhanetin Üstünü Kuru Hamasetle Örtemez, Hesap Vermekten Kaçamazsınız" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çevre Bakanı Murat Kurum’un, iki yıllık mahkeme sürecinin ardından yeni devredilen Ankapark için “Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekânın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız” demesini eleştirdi. Torun, “Ankara'ya ihanetin üstünü kuru hamasetle örtemez, hesap vermekten kaçamazsınız. Bu ucubeye 801 milyon dolar harcayan da çürümeye terk eden de sizin iktidarınız. Milletten özür dileyeceğiniz yerde hala belediyemizi suçlayarak ancak komik duruma düşersiniz” dedi.

14:16 Mamak Belediye Başkanı Köse: Çağrımız Ankapark'ın tamir edilip, açılmasıdır MAMAK Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, "Bizim çağrımız Ankapark'ın eksiklerinin telafi edilerek, tamiratlarının yapılarak Ankaralıların hizmetine açılmasıdır.

14:09 Mamak Belediye Başkanı Köse: "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız" Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, AK Partili meclis üyeleri ile birlikte 18 Temmuz'da Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ta basın açıklaması yaptı.

13:19 Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacağız ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yeni sosyal konut projelerimizi, önümüzdeki ay itibarıyla cumhurbaşkanımızın vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatacağız" dedi.

13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı törende Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin 81 ilde başlatılacağını belirterek, "Önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız" dedi.

13:14 Ankapark için 'yeşil alan' ve 'hayvanat bahçesi' talebi Ankapark için 'yeşil alan' ve 'hayvanat bahçesi' talebiANKARA'da mahkeme kararıyla Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark'ın geleceği için düzenlenen ankete ilk 3 gün 59 bin 149 kişi katılırken, bunlardan 14 bin 884'ü 'yeşil alan', 11 bin 215'i 'hayvanat bahçesi', 8 bin 425'i 'Atatürk...

11:37 Ankapark'ın geleceği için yapılan ankette 4 öneri ön plana çıktı Ankara 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 Temmuz tarihli kararında Ankapark'ın tahliyesine ve işletmenin belediyeye devredilmesine hükmetti. Ankapark'ın geleceği için düzenlenen ankete ilk 3 gün 59 bin 149 kişi katılırken, bunlardan 14 bin 884'ü 'yeşil alan', 11 bin 215'i 'hayvanat bahçesi', 8 bin 425'i 'Atatürk Orman Çiftliği', 7 bin 343'ü 'yürüyüş alanı', 2 bin 751'i ise 'eğlence alanı' olması yönünde oy kullandı.

10:48 Mamak Belediye Başkanı Köse: "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız" Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkan Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ANKAPARK'ta basın açıklaması yaptı.

15:31 ABB'den, Ankapark işletmecisine 'hileli iflas' suç duyurusu ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Ankapark ihalesini alan işletmeci şirket hakkında 'hileli iflas' gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

15:10 Ankapark'ı Ziyaret Eden Seyit Torun: "Buna Vicdansızlık Bile Denilmez. Bunun Adı Olsa Olsa Hainlik Olur" CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun Ankapark’ta incelemeler yaparak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bilgi aldı. Torun, “Girişteki manzara bile kabul edilebilir değil. Sonuçta bunlar bizim vergilerimizle belediyenin bütçesinden yapılıyor. Buna vicdansızlık bile denilmez, vicdan kelimesi bile burada ifade etmekte az kalır bunun adı olsa olsa hainlik olur” dedi.

14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun ile birlikte Ankapark'ta incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankapark'ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun" şeklinde konuştu. Melih Gökçek tarafından yapılan Ankapark'a 801 milyon dolar harcanmıştı.

14:03 CHP Genel Başkan Yardımcıları Torun ve Kuşoğlu, ANKAPARK'ı gezdi CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

14:02 CHP Genel Başkan Yardımcıları Kuşoğlu ve Torun, Abb Başkanı Yavaş ile Birlikte Ankapark'ı İnceledi. CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Seyit Torun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte, üç yıl sonra mahkeme kararı ile belediyeye devredilen Ankapark’ı inceledi. Kuşoğlu, incelemelerin ardından; “Çöp durumunda maalesef. İnşallah bize devredecekleri devlet de bu durumda değildir” yorumunu yaptı. Torun, “Burada yaşanan olay, vatana ihanettir, ülkeye ihanettir. Yapılan bu ihanetin de mutlaka yargı karşısında da mutlaka takibi yapılacaktır” diye konuştu. Yavaş ise “Ankapark’ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum, dün. Kimdir sorumlusu; savcılık araştırsın, gelsin bulsun. Büyükşehir Belediyesi’ne izafe edilebilecek bir kusur varsa, gelsin incelesinler” dedi.

19:18 Volkan Gültekin: "Ankapark'ın Yapımına Bir Kişi Karar Verdi Ama Geleceğine Halk Karar Verecek" Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Ankapark’ın mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devir süreci ile ilgili ayrıntılı açıklama yaptı. Gültekin, “Ankapark'ın mevcut durumu hakkında Belediye tespit yapıyor. Parktaki zarar tespit edilirken hangi oyuncakların kullanılabilir olduğu araştırılıyor. Halkın parasıyla yapılmış parkın en az kamu zararı ile nasıl değerlendirilebileceği araştırılıyor. Zararın boyutu, maliyeti ve onarım süreleri tespit edildikten sonra halkla paylaşılacak. Ankapark'ın yapımına bir kişi karar verdi ama Ankapark'ın geleceğine halk karar verecek” dedi.

16:42 CHP Ankara Milletvekilleri Emir ve Taşcıer Ankapark'tan Seslendi: "Bakanlık, Ankapark'a El Koymaya Çalışıyor Olabilir. CHP Ankara Milletvekilleri Murat Emir ve Gamze Taşçıer, 18 Temmuz’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Ankapark’ta; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un park ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Emir, “Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Ankapark’a el koymaya çalışıyor olabilir. Bunun hazırlıklarını yürüttüklerine dönük belirtiler var. Buradan (Bakan Kurum’a) sesleniyoruz: Sakın aklınızdan bile geçirmeyin. Burası Ankaralılarındır ve buranın ne olacağına Ankaralılar karar verecek” dedi. Taşcıer ise “Bu ölü yatırımın hesabının sorulması ve 801 milyon doların Gökçek’ten rücu edilmesini talep ediyorum. Çevre Bakanlığı’nın burayı almak gibi bir niyeti varsa, akıllarından bile geçirmesinler. Bir hukuksuzluğa başvuracaklarsa, ilk seçimde Ankaralı en ağır bir şekilde onlara dersini ve cevabını verecektir. Biz de bu sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

01:15 İYİ Parti Lideri Akşener ANKAPARK'ı gezdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı ANKAPARK'ı gezdi.

17:12 Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ANKAPARK'ı gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek için "Ruh sağlığından gerçekten...

17:06 Akşener: "Niye Atatürk'e Bu Kadar Derin Bir Alerji Duyduklarını Anlamış Oldum. Burada, O Vizyona Ulaşamamanın Getirdiği Ağır Bir Travmatik Kıskançlık... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankapark’ı gezerek kendisinden bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Niye Atatürk’e bu kadar derin bir alerji duyduklarını anlamış oldum. Burada, o vizyona ulaşamamanın getirdiği ağır bir travmatik kıskançlık gördüm, yazık” dedi.

16:46 Ankapark'ı gezen Akşener: Niye böyle bir dinozor merakı var İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankapark için 14 milyar lira 801 milyon dolar harcandığını belirterek, "En şaşırdığım şey; niye böyle bir dinozor merakı vardır?

16:16 İYİ Parti Lideri Akşener ANKAPARK'ı gezdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı ANKAPARK'ı gezdi.

16:09 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ANKAPARK'ı gezdi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK'ı ziyaret etti.

15:50 Başkanı Yavaş'tan Melih Gökçek'e: "Tedavi olursa ancak o zaman muhatap olurum" Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan ANKAPARK'ı gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek için "Ruh sağlığından gerçekten endişe ediyorum attığı tweetlere ve sözlerine bakarsanız.

15:36 Mansur Yavaş: "Gördüğünüz Roket 500 Milyon Dolara Uzaya Fırlatılıyor. Biz Bu Dinozorları Nereye Fırlatacağız Bilmiyorum" Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 14 milyar TL’ye mal edilen Ankapark’ta yaşanan israfa dikkat çekti. Yavaş, “Bu paraya neler yapılabilirdi bunu Ankaralıların düşünmesi lazım. 6.4 tane Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapılabilirdi. 600 milyon dolara, sık sık sel basıyor, Ankara’nın alt yapısının tümü yapılabilirdi... Gördüğünüz roket 500 milyon dolara uzaya fırlatılıyor. Biz bu dinozorları nereye fırlatacağız bilmiyorum. Öyle bir garip sonuçla karşı karşıyayız” dedi.

15:17 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum Ankapark'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le birlikte incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisiyle televizyona çıkmak isteyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e verdiği cevapta, "Kontrole gitmesini öneriyorum önce çünkü ruh sağlığından endişe ediyorum. Muhatap olmak istiyor ama önce tedavi olsun sonra muhatap olurum" ifadelerini kullandı.

13:06 Ankapark'ın Kapıları Mevcut Durumunu Görmek İsteyen Vatandaşlara Açıldı Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan ve 3 yıl süren hukuki sürecin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen ANKAPARK’ın kapıları ilk kez Başkentlilere açıldı. ABB, tema parkın mevcut durumunu görmek isteyen vatandaşlar için her yarım saatte bir ücretsiz ring seferleri düzenlemeye başladı. Cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında devam edecek otobüs turuna ANKAPARK’ın geleceğine karar verecek olan Ankaralılar yoğun ilgi gösteriyor.

11:34 Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a 'Ankapark' yanıtı: Anket göstermelik, orayı yok edecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Anket yapacağız" sözlerini değerlendiren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu sözün göstermelik olduğunu, Yavaş'ın 801 milyon dolara mal olan ancak şu anda atıl durumda olan Ankapark'ı yok etmeyi planladığını iddia etti.

11:16 Başkan Sayan: "Ankapark'ın işletmesine talibiz" Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ankara'da yer alan Ankapark'a belediye olarak talip olduklarını açıkladı.

09:03 GÜNDEM / 24 Temmuz 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda Milletin Sesi Mitingi'ne katılacak.

00:03 GÜNDEM ÖZETİ / 24 Temmuz 2022 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuvayi Milliye Meydanı'nda Milletin Sesi Mitingi'ne katılacak.