Osman Gökçek\'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL\'lik ev Meclis\'i karıştırdı

Politika

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşma yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gösterdiği bir fotoğraf tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"DEĞERİ TAM 600 MİLYON LİRA"

Kürsüde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL değerindeki evin fotoğraflarını gösteren Ağbaba, evin müteahhidinin Ankapark'ı yapan firma olduğunu söyledi.

EVDE YOK YOK

Salon, mutfak, servis mutfağı, kiler odaları, fuaye, kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fin hamamı, Türk hamamı, sauna, yatak odaları, giyinme odası, banyo, hizmetli odası, güvenlik odası ve otoparkın yer aldığı lüks evi gündeme getiren Ağbaba "Bir bekar adam 250 metrekare kapalı havuzu, 160 metrekare salonu, 110 metrekare eğlence odasını neden yapar?" diye sordu.

"ÖBÜR TÜRKİYE'DE ZENGİNLİK VAR"

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir Türkiye'de fakirlik var, işsizlik var, açlık var, yoksulluk var ama ahlak var, edep var, çalışma var, vergi var. Bu Türkiye'de herkes yoksullukta buluşmuş. Asgari ücretlinin aldığı maaş kiraya yetmiyor. Emekli, 12 bin 500 lirayla sadece yaşamaya çalışıyor. Mühendisi, öğretmeni, polisi, doktoru bu Türkiye'de geçinemiyor. Beyaz yakalı ile mavi yakalı buluşmuş durumda. Karı koca doktor olanlar çocuklarını özel okulda okutamıyor. Artık bu insanların bir ev sahibi olması mümkün değil.

"HESABINI HİÇ KİMSE SORMUYOR"

Türkiye'de artık orta sınıf yok, en alttakiler ve en üsttekiler var. Sizleri tebrik etmek lazım yeni yeni deyimler kazandırıyorsunuz; ev genci, eğitimli yoksul, çalışan ama yoksul. Bunlar sizin Türkiye'ye kazandırdığınız deyimler. Ama öbür Türkiye'de zenginlik var, rüşvet var, hırsızlıktan dolayı israf var, şatafat var, haksız kazanç var ama hiç vergi yok. Birileri alın teri dökmeden, ömründe bir gün tüccarlık yapmadan zenginleşiyor. Bunun hesabını hiç kimse sormuyor."