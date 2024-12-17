Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı - Son Dakika
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Politika

Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 600 milyon TL değerindeki evinin fotoğraflarını gösterince ortalık karıştı. Ağbaba "Bir bekar adam 2 buçuk dönümlük alanı kaplayan evi, 250 metrekare kapalı havuzu, 160 metrekare salonu, 110 metrekare eğlence odasını neden yapar?" diye sordu.

17.12.2024 16:06
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TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşma yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın gösterdiği bir fotoğraf tansiyonun yükselmesine neden oldu.

"DEĞERİ TAM 600 MİLYON LİRA"

Kürsüde AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL değerindeki evin fotoğraflarını gösteren Ağbaba, evin müteahhidinin Ankapark'ı yapan firma olduğunu söyledi.

Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı

EVDE YOK YOK

Salon, mutfak, servis mutfağı, kiler odaları, fuaye, kapalı yüzme havuzu, spor salonu, fin hamamı, Türk hamamı, sauna, yatak odaları, giyinme odası, banyo, hizmetli odası, güvenlik odası ve otoparkın yer aldığı lüks evi gündeme getiren Ağbaba "Bir bekar adam 250 metrekare kapalı havuzu, 160 metrekare salonu, 110 metrekare eğlence odasını neden yapar?" diye sordu.

Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı

"ÖBÜR TÜRKİYE'DE ZENGİNLİK VAR"

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü; "Bir Türkiye'de fakirlik var, işsizlik var, açlık var, yoksulluk var ama ahlak var, edep var, çalışma var, vergi var. Bu Türkiye'de herkes yoksullukta buluşmuş. Asgari ücretlinin aldığı maaş kiraya yetmiyor. Emekli, 12 bin 500 lirayla sadece yaşamaya çalışıyor. Mühendisi, öğretmeni, polisi, doktoru bu Türkiye'de geçinemiyor. Beyaz yakalı ile mavi yakalı buluşmuş durumda. Karı koca doktor olanlar çocuklarını özel okulda okutamıyor. Artık bu insanların bir ev sahibi olması mümkün değil.

"HESABINI HİÇ KİMSE SORMUYOR"

Türkiye'de artık orta sınıf yok, en alttakiler ve en üsttekiler var. Sizleri tebrik etmek lazım yeni yeni deyimler kazandırıyorsunuz; ev genci, eğitimli yoksul, çalışan ama yoksul. Bunlar sizin Türkiye'ye kazandırdığınız deyimler. Ama öbür Türkiye'de zenginlik var, rüşvet var, hırsızlıktan dolayı israf var, şatafat var, haksız kazanç var ama hiç vergi yok. Birileri alın teri dökmeden, ömründe bir gün tüccarlık yapmadan zenginleşiyor. Bunun hesabını hiç kimse sormuyor."

Osman Gökçek\'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL\'lik ev Meclis\'i karıştırdı

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Son Dakika Politika Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Hasan Yılmaz:
    gerçek zenginlik arıyorsan adamınız çaycı gürsel in mal varlığına bi göz at veli dayı.. 112 228 Yanıtla
  • Kamil:
    nerden buldun parayı diye sorulması gerekir 235 15 Yanıtla
  • D Celik:
    Götcek ler soydu Ankarayi 221 27 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    şov ve cehape 42 186 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    600 milyon ediyorsa, al sana sattım gitti, hayrını gör . 38 148 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    şehit ailelerine giden parayı zimmetine geçirmistir 138 29 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Hık demiş babasının burnundan düşmüş..Tam bir zübük..Tam bir at hırsızı 143 17 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adan bir küfenin ipinin hesabını verememiş hesap vakti gelince herkes hesabını verecek ayrım yok torpil yok 139 5 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    babam sağolsun.... 128 14 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    nasil kazandilar acaba ?? hala daha inlari savunanlar var. 113 14 Yanıtla
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