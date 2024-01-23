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Ankapark, yenileme çalışmalarının ardından bahar aylarında açılacak - Son Dakika
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Ankapark, yenileme çalışmalarının ardından bahar aylarında açılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yenileme çalışmalarının ardından bahar aylarında yeniden açılacağını açıkladı. Yavaş, parkın rekreasyon alanını Ankara halkının anketle belirlediği şekilde düzenleyeceklerini ve ücretsiz olarak hizmete sunacaklarını belirtti. Oyuncakları ise kiralamak isteyen işletmecilere vereceklerini söyledi. Ankapark'ta ayrıca altyapı çalışmaları ve havuzdaki bakım, onarım ve yalıtım çalışmaları da devam ediyor.

23.01.2024 - 12:19,
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yıllar sonra mahkeme kararıyla devraldığımız Ankapark'ta elektrik hattı döşeme ve havuz yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Rekreasyon alanını Ankara halkının anketle karar verdiği şekilde; yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ücretsiz olarak bahar aylarında açacağız. Oyuncakları ise tek tek kiralamak isteyen işletmecilere vereceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yenileme çalışmalarının ardından bahar aylarında yeniden açılacağını açıkladı. Yavaş sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yıllar sonra mahkeme kararıyla devraldığımız Ankapark'ta elektrik hattı döşeme ve havuz yenileme çalışmalarına devam ediyoruz. Rekreasyon alanını Ankara halkının anketle karar verdiği şekilde; yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ücretsiz olarak bahar aylarında açacağız. Oyuncakları ise tek tek kiralamak isteyen işletmecilere vereceğiz."

Belediye'nin yazılı açıklamasında ise Ankapark'taki çalışmalara dair şu bilgilere yer verildi:

"Yıllar süren hukuk mücadelesi sırasında parkta yaşanan hırsızlık vakaları neticesinde çalınan kabloları yenileyerek altyapı çalışmalarına başlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı; trafo merkezleri, ana dağıtım blokları, dağıtım merkezleri ve altyapı galeri hattında bulunan tüm kablolardaki yenileme çalışmalarını şubat ayında tamamlamayı planlıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ise Ankapark'ta bulunan mevcut havuzlardaki bakım, onarım ve yalıtım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; mevcut havuzlara su yalıtım uygulaması yapılırken su doldurulmadığı için güneş ve soğuk havanın zarar verdiği yalıtım sistemi sökülüp yerine ısı kayıplarını engelleyen ve enerji tasarrufu sağlayan membran döşendi. Ayrıca, mevcut mekanik sistem odaları ile su dolmuş ve zarar gören tüm pompa, filtrasyon ve mekanik hat sistemleri tamir ve revize ediliyor. Hırsızlık vakaları neticesinde eksilen, çalınan ve zarar gören havuz aydınlatmaları ve enerji besleme hatlarında da yenileme çalışmaları devam ediyor.

3,5 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası parkı devralan Ankara Büyükşehir Belediyesi, parkta sürdürdüğü altyapı ve havuzdaki çalışmalarını bahar aylarında tamamlayıp vatandaşın hizmetine açmayı planlıyor."

Ankapark, yenileme çalışmalarının ardından bahar aylarında açılacak
Kaynak: ANKA
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