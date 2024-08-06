Yıllardır atıl haldeki parka 35 milyon liralık ihale! Firmanın yöneticisi tanıdık çıktı - Son Dakika
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Politika

Yıllardır atıl haldeki parka 35 milyon liralık ihale! Firmanın yöneticisi tanıdık çıktı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, atıl halde duran Ankapark için geçen sene 35 Milyon TL değerinde havuz bakım işi verildiği ortaya çıktı. CHP Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Gül Eda Hür'ün yöneticiliğini yaptığı 'Ahed Plastik' firmasına 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 42 milyon liralık havuz bakım ihaleleri verildiği belirlendi.

06.08.2024 11:04
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2019 yılında açılan ve 2020 yılında kapanan Ankapark üzerinden çok sayıda tartışma çıkmaya devam ediyor. Son olarak ise işletmeye açık olmayan atıl durumdaki Ankapark için 13 Aralık 2023 tarihinde yapılan ihalede toplam 34 milyon 670 bin 668 liralık havuz yalıtım ihalesi yapıldığı öğrenildi.

İHALE TUTARLARI TOPLAM 42 MİLYON

Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ankara Büyükşehir Belediye CHP Grup Sözcüsü Gül Eda Hür'ün yöneticiliğini yaptığı 'Ahed Plastik' firmasına 2021, 2022 ve 2023 yıllarında toplamda 42 milyon liralık havuz bakım ihaleleri verdiği ortaya çıktı.

Ahed Plastik firmasının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan işlere yer verildi. Yapılan paylaşımlarda "Ankara'nın simgesi olan " Gençlik Parkı " havuzları Ahed Plastik güvencesiyle yenilenmiş , havuzlar PVC Geomembran ile kaplanarak yeniden faaliyete geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yıllardır kapalı olan Ankapark'a 35 milyon TL'lik havuz bakımı! İhaleyi alan isim CHP Grup Sözcüsü çıktı

KAPALI ANKAPARK'A 35 MİLYONLUK HAVUZ BAKIMI

13 Aralık 2023 tarihinde yapılan ihalede şu anda aktif olmayan Ankapark için toplam 34 milyon 670 bin 668 liralık havuz yalıtım ihalesi yapıldığı öğrenildi.

Konu ile ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, ihalelerin adrese teslim olduğunu belirtti ve CHP grup sözcüsünün yöneticisi olduğu bir firmaya verilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yalçın, 'CHP grup sözcüsü Gül Eda Hür Hanım Efendi, Çankaya Meclis Üyesi kendisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Büyükşehir Belediyesi'nde grup sözcüsü. Gül Eda Hür hanımefendinin yönetici olduğuAHED Plastikisimli şirketle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 42 Milyon liralık toplamda beş tane ihale aldı. Bakın ben de ihale ediyorum ancak bu ihale değil. Çünkü bu 3G usulüyle yapılmış. 3G istisna kapsamı demektir. Yani davetiye usulü yapılmışbir alımdır. Açık bir ihale değildir. Şeffaf değildir. Tamamen kapalı olarak yapılmış Mansur Yavaş'ın tabiriyle adrese teslim verilmiş iştir bu 5 tane iş.' sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Yıllardır kapalı olan Ankapark'a 35 milyon TL'lik havuz bakımı! İhaleyi alan isim CHP Grup Sözcüsü çıktı

"6 YILDIR ÇİVİ ÇAKMADIĞI ANKAPARK İÇİN 35 MİLYONLUK ALIM YAPILMIŞ"

42 milyon liralık ihalenin adrese teslim olarak verildiğini söyleyen Yalçın, "Yaklaşık 35 Milyon lira tutarında olan yani toplam tutarın %90', 6 yıldır kapalı olan Ankapark'ın havuzları için verilmiş. 6 yıl önce Ankara Büyükşehir Belediyesi burayı devralmış. Bugüne kadar çivi çakmamış, açmamış, açılmamış AnkaPark'la ilgili havuz yalıtım işi.Mansur Yavaş Ankapark'ı siyasi bir malzemeye çevirip çürümeye terk etti. 6 yıldır çivi çakılmadı ama bundan 10 ay önce yapılmış bir alım var. Buna ihale demeye bile dilim varmıyor. Belki bunun parası bile ödenmiştir. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi6 yıldır çivi çakmadığı Ankapark'la ilgili Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü hanımefendinin yetkilisi olduğu bir şirketten böyle bir alım yapmıştır. Nerede liyakat? Nerede adalet? Nerede şeffaflık? Böyle bir şeyin olması inanılmaz, kabul edilemez bir durumdur. Aynı şeyin AK Partili bir meclis üyesi tarafından yapıldığını düşünebiliyor musunuz?' sözlerini kullandı.

Yıllardır kapalı olan Ankapark'a 35 milyon TL'lik havuz bakımı! İhaleyi alan isim CHP Grup Sözcüsü çıktı

'BU İŞLERİN HİÇBİR TANESİ AÇIK İHALE DEĞİL, HEPSİ ADRESE TESLİM'

Yalçın, sözlerinin devamında 'Hanımefendi bir basın açıklaması yapmış. Diyor ki tüm bu işlerin hepsi açık ihale olarak yapılmıştır. AHED plastik ihaleye girip şeffaf bir şekilde iş almıştır diyor. Kimi kandırıyorsunuz? Milletin aklına dalga geçmeyin. Bu işlerin hiçbir tanesi açık ihale değil. Hepsi adrese teslim. Canlı yayın diyorum diyor. Canlı yayın bile yapsa davetiyeli olarak kendi davet ettiği firmalar arasında yapmış olduğu bir alım 3 tane firma davet ediyorlar. Bunların arasında alım yapıyorlar. Bununla ilgili canlı yayın yapsanız ne olur? Tiyatrodan öteye geçemez. Mansur Yavaş geldiği günden beri ihalelerin %80'ini adrese teslim yaptı. Biz zaten bunları şeyde denetim komisyon raporlarında geçtiğimiz dönemlerde yayınladık. Gerçekte böyle bir şeyin olmadığını kendileri de biliyor biz de biliyoruz. Ancak hala kamuoyunu aldatmaya devam ediyorlar.' dedi.

Yıllardır kapalı olan Ankapark'a 35 milyon TL'lik havuz bakımı! İhaleyi alan isim CHP Grup Sözcüsü çıktı

'HEM SAVCILARI HEM DE YAVAŞ'I GÖREVE DAVET EDİYORUM'

Bu konunun kesinlikle üstüne gidilmesi gereken önemli bir konu olduğunu ve böyle bir şeyin olmasının asla kabul edilemeyeceğini söyleyen Yalçın, "Ben hem savcıları göreve davet ediyorum. Hem Mansur Yavaş'ı göreve davet ediyorum. Hem de Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini Ankara yöneticilerini, genel merkez yöneticilerini, Özgür Özel'i göreve davet ediyorum. Gerçekten samimiyseniz derhal bu konuyla ilgili işlem başlatın der. Ama görmezden gelirseniz işte o zaman biz sizin samimi olmadığınızı çok net anlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yıllardır kapalı olan Ankapark'a 35 milyon TL'lik havuz bakımı! İhaleyi alan isim CHP Grup Sözcüsü çıktı
Yıllardır atıl haldeki parka 35 milyon liralık ihale! Firmanın yöneticisi tanıdık çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankapark, Plastik, Çankaya, Ankara, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yıllardır atıl haldeki parka 35 milyon liralık ihale! Firmanın yöneticisi tanıdık çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (13)

  • Ramo: ŞAŞIRDIKMI HAYIR 14 3 Yanıtla
  • Alper Çelik: Hiç değişmiyor, değişmeyecek İktidarda -Muhalefet te aynı durumda yandaşa iş veriyorlar. 13 0 Yanıtla
  • Osman Koca: ahh güzel ülkem ahh. 9 2 Yanıtla
  • Kefeni Cepli: mansur başkan acil olarak açıklama yapmalı 11 0 Yanıtla
    Ali Kublay: Açıklama yapıp harekiri yapacakmis 0 0
  • Taner Ozkaya: CHP bizi soysada oyum CHP'ye 0 9 Yanıtla
  • İsmail Kalpan: belediye başkanlığı kaldırılmalı illeri valiler ilçeleri kaymakamlar yöneltmeli 7 0 Yanıtla
  • Fatma Erkoca: cok dürüst ya Mansur yavaş 7 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: Dinozor Heykelleri ??? 3 4 Yanıtla
  • İsmail Aydemir: yav he he 0 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yıllardır atıl haldeki parka 35 milyon liralık ihale! Firmanın yöneticisi tanıdık çıktı - Son Dakika
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