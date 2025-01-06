TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yapıldığını öne süren AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'deki basın toplantısına tabut ve ceset torbalarıyla geldi. Toplantı esnasında Gökçek'e babası döneminde yapılan Ankapark'ın dinazorları soruldu. Gökçek, bu soruya ''Konunun muhatabı ben değilim'' yanıtını verdi.

06.01.2025 15:26  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de düzenlediği tabutlu basın toplantısında 2023 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ceset torbası ve kefen takımı alım işlemlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

BABASINI SAVUNAMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ihaleyle ilgili usulsüz iddialarını dile getiren Osman Gökçek'e babası döneminde yapılan ve hiç kullanılmadan hurdalığa dönüşen Ankapark'ın dinazorları soruldu. Gökçek, bu soruya "Konunun muhatabı ben değilim" yanıtı verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptırdığı, açıldıktan 7 ay sonra işletilememesi nedeniyle kapanan Ankapark'ta kullanılan ve 2013 yılında 98,4 milyon ödenen dinozorların satın alındığı firmanın bugün aynı dinozorları üçte biri fiyatına 31,8 milyon TL'ye sattığı ortaya çıkmıştı.

TBMM\'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Osman Gökçek, Milletvekili, Ankapark, AK Parti, Politika, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sezgin Yavuz:
    zaten bütün pis işler sizin ama hesap vermeye gelince muhatap siz değilsiniz oh ne ala memleket 74 4 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    yavaş sanatçılara milyonlar vereceğine Hazır bitmiş Tesisi çalıştırtsa Ankara belediyesine para akıyor olacaktı aslında proje devletin verdiği para ve Disneyland tan gelen para Ankarayı zengin bir şehir yapacaktı çok mantıklı bitmiş projeyi batırdı Mansur bir dönem daha belediye değişmese Türkiye nin ilk Disneylandı yüksek gelire sahip tek şehri olacaktı 4 58 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Yolsuzluk sizin işiniz.Maşallah nerede yolsuzluk yapılacağını iyi biliyorsunuz.Babanın yolsuzlukları hasıraltı.Ne ala memleket. 58 2 Yanıtla
  • Turan Oluc:
    sen hangi anlaşma ile milletvekili oldun çok merak ediyorum 52 3 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    İşi gücü Şovmenlik başka bir işe yaramıyor! Gitde Emeklilerin dertlerine ortak olun biraz. 49 2 Yanıtla
  • Vadaa:
    Dinozor konusuyor bos bos 30 2 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    işinize gelmeyince babanızıda satıyorsunuz. . ne demek konunun muhatabı ben değilim. çünkü işinize gelmiyor 29 0 Yanıtla
  • Tarık S.:
    Çocuk haklı, muhatap olunacak bir babası yok çünkü... 18 0 Yanıtla
  • Mustafa Akdeniz:
    Al birini vur ötekine hepsi yiyor bizim Millette takım destekler gibi biri onu biri bunu ölümüme destekliyor 10 0 Yanıtla
  • Akın Dündar:
    Muhattabı o değil doğru söylüyor çünkü onların doları varsa Akp'nin Allahı var. 4 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı Erdoğan başkanlığında yılın ilk Kabine toplantısı başladı
14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi DEM Parti, AK Parti heyetiyle bir araya geldi
00:05 Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı Sobaya döktüğü tiner alev aldı, yanmaktan kurtulamadı
23:30 Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, başından vurulmuş halde bulundu
21:54 Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur’u unutmadı Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı
21:51 Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
21:47 Abhazya’da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti Abhazya'da yangın faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti
21:17 “Halkın sorunlarını dinleyin“ diyen vatandaşa Özel’den sert yanıt "Halkın sorunlarını dinleyin" diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
21:17 ABD’de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi ABD'de ağır kış şartları nedeniyle 5 eyalette OHAL ilan edildi
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:35 İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani’den Bağdat’a ’gizli’ ziyaret İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 16:24:27. #1.13#
SON DAKİKA: TBMM'ye tabut ve kefenle gelen Osman Gökçek babasıyla ilgili soruya yanıt vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.