AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: ANKAPARK'ı çürüten Mansur Yavaş 160 milyon TL'ye sanal dinozor yaptırıyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ANKAPARK'ı göz göre göre çürüten Mansur Yavaş'ın, yerel seçimlere 5 ay kala 160 Milyon 880 Bin TL'ye "Dijital Hayvanat Bahçesi" ihalesi yaptığını ortaya çıkardı. Özcan, Yavaş'ın Ankara halkının isteğini görmezden geldiğini söyleyerek kentte çözülmesi gereken daha acil konuların olduğunu dikkat çekerek Yavaş'ı eleştirdi.

HALKIN PARASININ HİÇ EDİLDİĞİNİ SAVUNMUŞTU

Halkın parasının hiç edildiğini savunan Yavaş, ANKAPARK'ın kaderini vatandaşların belirleyeceğini söyleyerek 23 Temmuz 2022 tarihinde bir anket yaptı. Anket sonucuna göre 20 bin 547 kişi ANKAPARK'ın "Yeşil Alan" olmasını isterken Yavaş, vatandaşın bu isteğini de görmezden gelip ANKAPARK'ın çürümesine müsaade etti. Yetmedi ANKAPARK'ın "bakım onarımını yapacağız" bahanesi ile ABB Meclisi'nden borçlanma yetkisi olmasına rağmen 4 Milyarlık bir borçlanma yetkisi istedi. Vatandaşın isteğini göz ardı eden ve halkın parasını boşa harcayan Yavaş'a AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi.

"DİJİTAL HAYVANAT BAHÇESİ" İHALESİ TEPKİ ÇEKTİ

2019 Yerel seçimleri öncesinde açılan ve 3 günde 1 Milyon ziyaretçiyi ağırlayan ANKAPARK'ı Ankaralı'nın gözünün içine baka baka çürüten, yağmalanmasına göz yuman CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçime 5 ay kala halkın parasını çöpe atmaya devam ediyor. Ankara'nın bekleyen sayısız sorununa çözüm üretmeyi reddeden Yavaş'ın 160 Milyon 880 Bin TL'ye "Dijital Hayvanat Bahçesi" ihalesi yapması tepkilere neden oldu.

"ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİRÇOK SORUNU GÖRMEZDEN GELİYOR"

Hakan Han Özcan, "Sayın Mansur Yavaş'ın 3 gün içerisinde 1 Milyon ziyaretçi ağırlayan Ankara'nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK'ı 4 buçuk yılda nasıl çürümeye terk ettiğini, yağmalanmasına göz yumduğunu sadece Ankara değil tüm Türkiye biliyor. Sayın Mansur Yavaş'ın 3 gün içerisinde 1 Milyon ziyaretçi ağırlayan Ankara'nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK'ı 4 buçuk yılda nasıl çürümeye terk ettiğini, yağmalanmasına göz yumduğunu sadece Ankara değil tüm Türkiye biliyor. Yavaş Ankara'nın acil çözülmesi gereken birçok sorununu ısrarla görmezden geliyor. Yapılan uyarılara, çağrılara dahi kulak asmadı. 4 buçuk yıldır Ankara'ya hizmet etmeyen Yavaş, şimdi yerel seçimlere 5 ay kala halka 'çalışıyor' gibi görünmek için uğraşıyor. Ancak Yavaş yaptığı 160 Milyon 880 Bin TL'lik "Dijital Hayvanat Bahçesi" ihalesi ile halkın parasını ne yazık ki yine çöpe atıyor. ANKAPARK'ın çürümesine göz yuman Sayın Yavaş, 160 Milyon TL'ye sanal dinozorlar yaptırıyor." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞIYORUZ" İMAJI VERMEK İÇİN 160 MİLYON'U ÇÖPE ATTI

Göreve gelir gelmez ANKAPARK'a "israf" diyen, "kamu zararı" oluşturulduğunu iddia eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yılda ANKAPAK'ı kullanılamayacak hale getirdi. Ardından belediyeyi borç batağına sokan Yavaş, meclisten istediği borçlanma yetkilerinde de ANKAPARK'ın bakım onarımını bahane etti. ANKAPARK'ı aradan geçen 4 buçuk yılda sadece siyasi malzeme olarak kullanan Yavaş, yerel seçimlere 5 ay kala akıl almaz bir adım atarak Ankaralı'nın parasının nasıl çarçur ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. ANKPARK'a konulan dinozorları diline dolayan Yavaş, aradan geçen 4 buçuk yılda Ankara'ya da tek bir çivi çakmadı. Bakımsızlıktan çökmeye başlayan şehrin sorunlarını görmezden gelen Yavaş halka "Çalışıyoruz" imajı vermek için 160 Milyon 880 Bin TL'ye Dijital Hayvanat Bahçesi" ihalesi açarak vatandaşın parasını çöpe attı.

"BU GERÇEĞİ SADECE ANKARA DEĞİL TÜM TÜRKİYE BİLİYOR"

Yavaş'ın Dijital Hayvanat Bahçesi Projesi'ne tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Sayın Mansur Yavaş'ın 3 gün içerisinde 1 Milyon ziyaretçi ağırlayan Ankara'nın en değerli vizyon projelerinden biri olan ANKAPARK'ı 4 buçuk yılda nasıl çürümeye terk ettiğini, yağmalanmasına göz yumduğunu sadece Ankara değil tüm Türkiye biliyor. ANKAPARK, Yavaş için sadece siyasi bir malzeme oldu. "Ata mirası" diye halka reklam yaptıkları yerin ağaçlarını bile sulamaktan aciz kaldılar. Yetmedi o kadar eleştirdikleri, yerden yere vurdukları, çürümesine ve yağmalanmasına göz yumdukları alanı bahane edip Belediye Meclisi'nden borçlanma yetkisi olmasına rağmen 4 Milyarlık bir borçlanma yetkisi istedi. ANKAPARK'ı kaderine terk eden bu zihniyet, halkın yıllardır Ankara'ya da hizmet etmedi. Ankara'ya 4 buçuk yılda tek bir çivi çakılmadı. Türkiye'nin başkenti dünya başkentleri ile yarışır haldeyken şimdi çökmeye başladı. Yavaş Ankara'nın acil çözülmesi gereken birçok sorununu ısrarla görmezden geliyor. Yapılan uyarılara, çağrılara dahi kulak asmadı. 4 buçuk yıldır Ankara'ya hizmet etmeyen Yavaş, şimdi yerel seçimlere 5 ay kala halka 'çalışıyor' gibi görünmeye çalışıyor. Ancak Yavaş yaptığı 160 Milyon 880 Bin TL'lik "Dijital Hayvanat Bahçesi" ihalesi ile halkın parasını ne yazık ki yine çöpe atıyor." dedi.

"HALKIN İSTEĞİNİ GÖZ ARDI ETTİ"

Özcan, "ANKAPARK'ın mahkeme kararı ile belediyeye devredilmesinin ardından 'Ankapark'ın kaderine vatandaşımız karar verecek' diyerek 23 Temmuz 2022 tarihinde belediyenin resmi internet sitesi üzerinden bir anket yaptı. Yapılan anket bugün hala internet sitesinde yer almakta. Büyük bir katılımcılık örneği olarak gösterilen ankete 74 bin 281 kişi katılmış. Yayınlanan sonuçlara göre 20 bin 547 kişi parkın 'Yeşil Alan' olmasını istemiş. 14 bin 549 kişi hayvanat bahçesi olsun demiş. 10 bin 448 kişi Atatürk Orman Çiftliği olması yönünde oy vermiş. 9 bin 596 kişi spor ve yürüyüş alanı olmasını talep etmiş. 3 bin 444 kişi ise eğlence alanı olsun yönünde oy kullanmış. Siz vatandaşın isteğini bile görmezden geliyorsunuz. ANKAPARK'ın çürümesine göz yuman Sayın Yavaş, 160 Milyon TL'ye sanal dinozor yaptırıyor." ifadelerini kullandı.