ABB'den "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Ankapark'ta "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği düzenledi.
(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemek ve el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Ankapark'ta "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliği düzenledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), Ankapark'ta iki gün sürecek "Kadın Emeği Başkentlilerle Buluşuyor" etkinliğinde, el yapımı ürünler, yöresel lezzetler ve çeşitli stantlar ziyaretçilerle buluştu.
Halk oyunlarının sergilendiği etkinlikte, el emeği ürünlerin yer aldığı stantların yanı sıra zumba gösterisi ve canlı müzik performansları da gerçekleştirildi.
Etkinlik, yarın da 16.00-21.00 saatleri arasında Ankapark'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
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