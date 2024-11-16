Ankapark'ta Çürüyen Oyuncaklar ve Yeni Kullanım Planı - Son Dakika
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Ankapark'ta Çürüyen Oyuncaklar ve Yeni Kullanım Planı

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından inşa edilen ve işletilmediği için kapatılan Ankapark'da oyuncakların çürümeye başlaması gözler önüne serildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankapark'ı halka ücretsiz olarak sunmayı hedefliyor.

16.11.2024 09:57  Güncelleme: 10:11
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HABER: Batuhan DÜKEL - KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA)- Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek'in " Türkiye'nin en büyük tema parkı" olacağı iddiasıyla Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerine 801 milyon dolara mal edilerek inşa edilen ve işletilmediği için kapatılan Ankapark'daki son durumu ANKA Haber Ajansı görüntüledi. Ankapark'taki bütün oyuncakların çürümüye başladığı görülüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin, yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla halkın hizmetine sunmak için çalışmaları sürüyor.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "Türkiye'nin en büyük tema parkı" olacağı iddiasıyla Ankapark'ın inşasına 2013 yılında başlandı ve 2019 yılında da ziyarete açılmıştı. Ankapark, GBM Ticaret-Çelik Ortak Girişim Grubu'na yıllık 26 milyon 400 bin lira bedel karşılığında 29 yıllığına kiralandı. Ankapark'ın işletmeci şirketin borçlarından dolayı Eylül 2019'da parkta haciz işlemi yapılmış ve parkın 2 milyon lira birikmiş elektrik borcu nedeniyle Aralık 2019'da elektriği kesilmişti.

Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Şubat 2020'de park fiilen kapandı. Ankapark, 3,5 yıl süren hukuk mücadelesinin ardından Temmuz 2022'de ABB'ye devredildi.

Ankapark'ın son halini ANKA Haber Ajansı görüntüledi. Parkta bulunan daha önce de gündeme gelen dinozor heykelleri ve diğer oyuncakların çürüdüğü görülüyor.

Ankapark'ın yapım maliyeti ABB'nin açıkladığı rakama göre 801 milyon 288 bin 824 dolar. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yapım maliyetine dikkati çekerken, "Bu para, belediyenin ailelere yaptığı yardımı 30 yıl boyunca karşılardı" ifadesini kullanmıştı.

Ankapark'a ne olacak?

Mansur Yavaş, Ankapark'ın Ankaralıların kararı doğrultusunda, yürüyüş yolları, mesire alanları, bisiklet yolları, kütüphaneler ve yeşil alanlarıyla ücretsiz olarak halkın hizmetine sunulacağını duyurmuştu. Parktaki oyuncakların da kiralamak isteyen işletmecilere verilmesi planlanıyor.

Ankapark\'ta Çürüyen Oyuncaklar ve Yeni Kullanım Planı
Kaynak: ANKA

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