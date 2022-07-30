Ulusal Medya Temsilcilerine Ankapark süreci anlatıldı - Son Dakika
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Ulusal Medya Temsilcilerine Ankapark süreci anlatıldı

30.07.2022 16:48
Ulusal Medya Temsilcilerine Ankapark süreci anlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın kuruluşlarının temsilcileri, haber müdürleri ve köşe yazarlarına, 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından ABB'ye devredilen ANKAPARK sürecini anlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, basın kuruluşlarının temsilcileri, haber müdürleri ve köşe yazarlarına, 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından ABB'ye devredilen ANKAPARK sürecini anlattı. Tema parkın alım süreciyle ilgili bir sunum yapan Yavaş, gazetecilerin tüm sorularını cevapladı. Yavaş, "Bizim önceliğimiz vatandaşın parasını böyle hayali yatırımlara yatırmak değil. Amacımız buranın yok olmamasını sağlamak ve halka ücretsiz olarak açmak" dedi.

Yapımı 801 milyon dolara mal olan ANKAPARK'ın 3 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından tema parkın kapıları bu kez Ankara'daki medya kuruluşlarının temsilcileri ve haber müdürlerine açıldı.

Tema park alanı içerisinde yapılan otobüs turunun ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş gazetecilere ANKAPARK'ın alım süreciyle ilgili bir sunum yaptı. Alım sürecini tarih ve belgeleriyle anlatan Yavaş, sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yavaş: "Adeta yalvardık"

Sunumu sırasında ANKAPARK'ın alım sürecinde verilen hukuk mücadelesini, alınan karar ve itirazları tarihleriyle birlikte anlatan Mansur Yavaş, ANKAPARK'ta çalışanların olmaması ve güvenlik zafiyeti bulunması nedeniyle ABB'ye teslim edilmediği her gün kamu zararının artacağını belirterek alanın teslim edilmesini istediklerini ve mahkemeye başvurduklarını belirtti.

İşletmecinin iflasını ilan etmesinin ardından alanda hırsızlıkların artması ve parkın günden güne yıpranması nedeniyle defalarca mahkemeye başvurduklarını kaydeden Başkan Yavaş, "Tümü reddedildi. Adeta yalvardık burası çürüyor diye" dedi. Yavaş, 1 Eylül 2020 ve 5 Nisan 2021 tarihlerinde ANKAPARK hakkındaki bilgi notlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğunu belirterek, "Zaman zaman Çevre Bakanı ile de bir araya geliyoruz. Bu konuda da Hukuk Müşavirliğimizin notlarını 2 kere kendisine ilettim" dedi.

ANKAPARK'ın geleceğine Ankaralılarla birlikte karar verileceğini belirten Yavaş, hasar tespit çalışmalarının ardından sorumluların tespiti ve tazminat davası için süreç başlatacaklarını kaydetti.

"Amacımız buranın yok olmamasını sağlamak"

Açıklamalarında, önceliklerinin Ankara halkının istekleri olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş, "Ben buranın Ankara halkının malı olduğunu biliyorum. Asla buranın zarar görmesini istemem. Hiçbir yönetici de buranın zarar görmesini istemez. Şunu sorgulamak lazım; garibanlara tonu 1,5-2 dolara su satılarak yapıldı burası. Yani tonu 30 liradan su satıldı. Toplu taşıma 1 dolardan hizmet verdi uzun yıllar. Oradan elde edilen paralar buraya gömüldü. Ankara'da hala açıktan akan kanalizasyonlar var. Geldiğimizde 800 su deposunun halini görmeliydiniz. Onları değiştiriyoruz. Açıktan akan kanalları bitiriyoruz. Hala da devam ediyoruz. Bizim önceliğimiz bunlar. Bizim önceliğimiz vatandaşın parasını böyle hayali yatırımlara yatırmak değil. Yine de tekrar söylüyorum, amacımız buranın yok olmamasını sağlamak ve halka ücretsiz olarak açmak" ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş, ANKAPARK'ın yeniden kullanılma açılması ya da oyuncakların kaldırılıp sökülmesi ile ilgili sorulara ise 'tespit çalışmalarının devam ettiği' cevabını verdi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulusal Medya Temsilcilerine Ankapark süreci anlatıldı - Son Dakika

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