Mansur Yavaş: Beton ve Plastikle İşimiz Yok, Başkentimizi Geliştirmek Borcumuz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Betonla, plastikle, boşa verilecek para ile işimiz yok. Acil ihtiyaçlar neyse onları yapmak sureti ile Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, dünyanın başkentleri ile yarışacak bir başkent yapmak da boynumuzun borcu" dedi.
Mansur Yavaş, Türkiye Ormancılar Derneği ve Kent Konseyi üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yavaş, yönetim modelini göreve geldiklerinde değiştirdiklerini ve ihaleleri canlı olarak yayınlamaya başladıklarını söyleyerek, "Ayrıca Sayıştay raporları dahil bütün mali tablolarımızı internetten, web sayfamızda görebiliyorsunuz. İşe oradan başladık. Geldik, araçlardaki çakarların tamamını söktük. Genel müdürlerimizin kullandığı, şirket yöneticilerimizin kullandığı lüks arabaların da hepsini sattık. Şeffaf bir şekilde devam etmeye başladık. Belediye başkanı bir şey yapıyor, plaket veriliyor. Niye? 'Bizim yolumuzu yaptın' diye. Halbuki görevini yapan insana plaket vermek, teşekkür etmek kadar; komik bir şey yok. Tek amacımız hükmetmek değil, hizmet etmek olmalı. Bunu çalışanlara hücrelerine kadar hissettirmeye çalışıyorum. Bu nedenle gelir gelmez hemen Kent Konseyimizi kurduk" dedi.
'REKREASYON ALANI OLARAK AÇIYORUZ'
Yavaş, Ankara'da her konuda çalışma meclisleri kurulması ve ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını kaydederek, "Çünkü bir kişinin verdiği kararları görüyoruz ve en büyük zararı da bütün Türkiye'ye. Belki dünyaya emsal olan Ankapark'ta 'yapma' denmesine rağmen hatta hükümetten bile birçok itiraz olmasına rağmen, 'Bunu yapacağım, burası çalışacak' diyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına adeta çöktüler. Göstermelik olarak geçen seçimden 1 ay önce açtılar. Tabii ücretsiz olunca binlerce insan, o günlerde gitti ve bunu vatandaşı kandırmakta kullandılar. Halbuki orası 3 ay mevsimi olan bir alan, açık alan. Üzerine bir sürü yapı yapılmış. Şu an rekreasyon alanı olarak havuzlar ve yollar tamir ediliyor. 2 milyon 200 bin metrekarenin tamamını da vatandaşa ücretsiz, rekreasyon alanı olarak açıyoruz. Sadece küçük oyun grupları var. Onları kiraya vereceğiz. Diğer makinelerden de arzu eden olursa ki çoğu hurda, çalışmıyor, teknolojisi değişmiş; arzu eden olursa onları kira vereceğiz. Ama önceliğimiz, orayı güvenli bir şekilde halkın kullanımına açmak" diye konuştu.
3 MİLYON METREKARELİK YEŞİL ALAN
Yavaş, Ankapark'ın yanındaki alanda da çocuklar için Dijital Hayvanat Bahçesi açtıklarını söyleyerek, "İkisini yan yana çalışır hale getirdiğimiz zaman, 3 milyon metrekarelik bir yeşil alanı halkın kullanımını açmış oluyoruz. Bizim yeni yaptığımız evrenin ticari kuruluşu yok. Sadece bir tane acil ihtiyaçlar için büfe, onun haricinde insanlar gelsin, sere serpe istedikleri gibi orada eğlensinler diye konserler yapıyoruz. Yıllarca ithal ağaçlar getirmek suretiyle kendi tabirleriyle söylüyorum; Hans'ı, George'u zengin ettiler. Bunu bıraktık, kendi ilçelerimizde de özellikle kadınların bitki üretimi, çiçek üretimi yapması için kendilerine fideler veriyoruz. Onlardan satın alıyoruz ve yerel bitkileri, buranın iklimine uygun bitkileri dikmeye çalışıyoruz. Sadece sizlerin adına emanet parayı kullanıyoruz. Bizden ne istiyorsanız; parayı orada harcayacak şekilde devam ediyoruz. Projelerimizde aynen iş birliği yaparak, devam edeceğiz. Betonla, plastikle, boşa verilecek para ile işimiz yok. Acil ihtiyaçlar neyse onları yapmak sureti ile Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, dünyanın başkentleri ile yarışacak bir başkent yapmak boynumuzun borcu" dedi.
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Son Dakika › Politika › Mansur Yavaş: Beton ve Plastikle İşimiz Yok, Başkentimizi Geliştirmek Borcumuz - Son Dakika
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