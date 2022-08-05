Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, memleketleri Giresun'dan tatil dönüşü İstanbul Zeytinburnu 'na giden ailenin içinde bulunduğu Hasan Çelik idaresindeki 34 VT 2217 plakalı otomobil virajı alamadı. Yoldan çıkan otomobil refüje takla atarak ters döndü. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Çelik ile annesi Fatma Çelik (75), babası Kadem Çelik ile arkadaşı Zeynel Kılıçsaymaz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadem Çelik yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İstanbul, Giresun, Samsun, Tatil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatil dönüşü takla atan otomobildeki yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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