Tatvan'da Kadınlar Kayak Keyfi

10.02.2026 18:07
Tatvan'da ADEM, kadın kursiyerler için kayak etkinliği düzenleyerek sosyal katılımı artırdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadın kursiyerlere yönelik kayak etkinliği gerçekleştirildi.

ADEM ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, kadınlar ve çocuklar kızaklarla kaydı.

Erbane eşliğinde halay çekerek keyifli vakit geçiren kadın kursiyerler, renkli görüntüler oluşturdu.

Kurs eğitmenlerinden Büşra Çiçek, sadece mesleki kurslar, koruyucu ve önleyici eğitimlerle sınırlı kalmadıklarını söyledi.

Düzenledikleri etkinliklerle kadınların sosyal hayata katılmalarına imkan sunduklarını belirten Çiçek, "Kaymakamlığın desteği ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde etkinliği düzenledik. Kış olduğu için çok sosyal imkan yok. Biz de 57 kursiyerimiz ve kreşteki çocukları için El-Aman Hanı Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenledik." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.