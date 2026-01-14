Tatvan\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Tatvan–Bitlis karayolunda Selim E. (51) yönetimindeki 06 AU 1037 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Nurullah K. (38) idaresindeki 27 Y 2847 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü Selim E. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - BİTLİS
