5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Batman'ın Gercüş ilçesinde Veysi Çınar'ın (46), tavşan avı sırasında silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),
Son Dakika › Güncel › Tavşan Avında Ölüm: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?