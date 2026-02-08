Tayland'da Genel Seçimler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Tayland'da Genel Seçimler Başladı

08.02.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da ilerici ve muhafazakarlar arasında seçim süreci başladı, referandum da yapılıyor.

(ANKARA) – Tayland'da, ilerici reformcular ile ordu destekli muhafazakarların iktidar mücadelesine sahne olan genel seçimde oy verme işlemi başladı. Ülke, son üç yılda üç başbakan değişmesinin ardından yeniden sandık başına gidiyor.

Seçimlere 50'den fazla parti katılıyor. Ancak örgütlenme ve popülerlik açısından sadece Halk Partisi (People's Party), Bhumjaithai ve Pheu Thai partilerinin iktidar yetkisi kazanabilecek durumda olduğu belirtiliyor. Sandıklar, bugün yerel saatle 08.00'de açıldı ve 17.00'de kapanacak.

500 sandalyeli parlamentoda hiçbir partinin tek başına çoğunluğu elde etmesinin beklenmemesi nedeniyle koalisyon görüşmeleri kaçınılmaz görünüyor. Seçilmiş milletvekillerinin salt çoğunluğu, bir sonraki başbakanı belirleyecek.

İlerici Halk Partisi, lideri Natthaphong Ruengpanyawut öncülüğünde en fazla sandalyeyi kazanması beklenen parti olarak öne çıkıyor. Parti, ordunun ve yargının etkisini sınırlamayı, ekonomik tekelleri dağıtmayı hedefliyor. Ancak rakipleri bu reformcu programı kabul edilebilir bulmuyor.

Tayland'ın geçici Başbakanı Anutin Charnvirakul'un liderliğindeki Bhumjaithai partisi ise kraliyetçi-askeri yapıların başlıca savunucusu olarak öne çıkıyor. Anutin, eylül ayından bu yana başbakanlık görevini yürütüyor ve kampanyasını ekonomik teşvikler ile ulusal güvenlik temaları üzerine kurdu.

Üçüncü büyük rakip Pheu Thai partisi, tutuklu eski Başbakan Thaksin Shinawatra'yı destekleyen siyasi hareketlerin temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Parti, ekonomik canlanma ve nakit yardımları gibi popülist vaatlerle seçmene sesleniyor.

Referandum da yapılıyor

Seçimle eş zamanlı olarak, Tayland'ın 2017 asker anayasasının değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin bir referandum da gerçekleştiriliyor. Demokrasi yanlısı gruplar, yeni anayasanın ordu ve yargının etkisini azaltacağını savunurken, muhafazakarlar bunun istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Yaklaşık 53 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, Seçim Komisyonu, erken oy verme sürecinde 2,2 milyondan fazla kişinin sandığa gittiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Tayland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland'da Genel Seçimler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın

13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:00
Tahran’dan Washington’a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz
11:56
Pınar Altuğ’dan, Fatih Ürek’in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler
11:35
Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’dan Epstein açıklaması
Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'dan Epstein açıklaması
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 14:01:13. #7.11#
SON DAKİKA: Tayland'da Genel Seçimler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.